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Политика

21 июля 2017, 12:10
В региональных заксобраниях будут проходить "правительственные часы"

В региональных заксобраниях будут проходить "правительственные часы"

Законопроект направлен на повышение взаимодействия между органами власти различных уровней

Представители исполнительной власти регионов будут отчитываться перед депутатами региональных законодательных собраний. Соответствующий законопроект принят во втором чтении, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

Законопроект направлен на повышение взаимодействия между органами власти различных уровней и даёт возможность приглашать глав региональных министерств с отчётом на заседания заксобраний субъектов Федерации. По словам главы Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, такая информация важна не только для депутатов, но в первую очередь для избирателей.

"Через представительный орган население соответствующего субъекта будет знать, что происходит, и люди смогут задать свои вопросы через депутата", — сказал он.

"Инициатива об отчете глав органов исполнительной власти субъектов перед региональными депутатами является продолжением курса синхронизации процессов на федеральном уровне с региональным, который начал реализовываться с приходом Вячеслава Володина на пост председателя Государственной Думы РФ, - считает политолог, директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев. - Данная инициатива, с одной стороны, увеличит влияние региональных парламентов во взаимоотношениях с администрациями и правительствами субъектов, а, с другой стороны, что очень позитивно и значимо, даст возможности для обсуждения наболевших проблем, причем, в публичном пространстве регионов, особенно тех из них, где сильна оппозиция".

Законопроект также уточняет норму, которая устанавливает возможность сенаторов и депутатов федерального уровня в приоритетном порядке взаимодействовать с органами власти РФ. Устанавливается, что представители Счётной палаты, Следственного комитета, Государственной прокуратуры и Центральной избирательной комиссии должны общаться с парламентариями в первоочередном порядке.

Метки: Госдума, закон, правительственные часы

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