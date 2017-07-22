Kia представила обновленный Sorento

Kia Motors Corp. в четверг представила кроссовер Sorentoс открывающимся верхом, чтобы сохранить преимущество на автомобильном рынке в этом классе в регионе, сообщает ЕНВ.

Обновленный Sorento включает новый дизайн, переднюю и заднюю подсветку из светодиодов, которые делают автомобиль более "острым". Он может быть оснащен 2,0-литровым турбокомпрессором, дизельным двигателем 2,2 или 2,0 литра. Дизельный двигатель идет в комплектации Sorento, учитывая появление в нем восьмиступенчатой ​​автоматической коробки передач, как заявили представители компании, первой в своем роде для южнокорейских кроссоверов среднего класса.

"Все предыдущие внедорожники Sorento были оснащены шестиступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Более современная коробка передач помогает повысить топливную экономичность автомобиля и обеспечивает удобную езду для водителя", - отметил представитель пресс-службы компании.

По словам автопроизводителя, 2,2-дизельный двигатель Sorento имеет расход топлива в один литр на 13,4 километра, что является небольшим улучшением по сравнению с прежней моделью. В компании отметили, что составляющая расхода топлива была улучшена и для большинства бензиновых версий Sorento.

В Kia рассказали, что три версии внедорожника уже доступны на рынке Южной Кореи. Их стоимость варьируется от 25 до 28 тысяч долларов США. Отметим, что второй по величине автопроизводитель Южной Кореи продал 33 600 Sorento на своем внутреннем рынке в период с января по июнь.

Kia Sorento и Hyundai SantaFe – два самых продаваемых кроссовера среднего класса в Республике Корея.