В УМВД России по Приморскому краю подвели итоги работы за 6 месяцев

Коллегия по итогам работы органов и подразделений УМВД России по Приморскому краю прошла во Владивостоке. В числе участников мероприятия – руководители органов государственной и исполнительной власти региона, правоохранительных и контролирующих ведомств, председатель Общественного Совета при УМВД Приморья, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу УМВД.

Генерал-майор полиции Николай Афанасьев, выступая с приветственным словом, отразил ключевые аспекты деятельности приморской полиции, отметив, что сотрудники служб и подразделений органов внутренних дел продемонстрировали высокие показатели оперативно-служебной деятельности.

Докладывая об итогах работы приморской полиции за первое полугодие, заместить начальника краевого Управления Сергей Бартковкий подчеркнул, что оперативная обстановка в этом году характеризуется снижением регистрации преступлений (-14,2%). Так, сократилось число краж (- 21,9%), в том числе квартирных (- 5,4%), краж автотранспорта (-10,9%). Почти на 20% сократилось количество грабежей. Сохраняется тенденция к снижению уровня уличной преступности. Число преступлений на улицах населенных пунктов края снижено на 22,4% .

Отмечен рост выявленных преступлений в сфере противодействия экономической преступности (+1,8%). При этом возросло количество преступлений, выявленных в лесопромышленном комплексе (+20,8%).

За отчетный период на 26,8% снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии.

В текущем году сотрудниками полиции Приморья раскрыт ряд тяжких имущественных преступлений.

Так, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в январе этого года задержаны трое граждан, промышлявших кражами из квартир путем взлома железных дверей во Владивостоке. Установлено 5 эпизодов их противоправной деятельности.

Задержана группа молодых людей, совершивших серию разбойных нападений и грабежей на территории городов Находки и Артема. Установлено 11 эпизодов их противоправной деятельности.

Задержаны четверо граждан, совершавшие кражи автомашин в Арсеньеве. В ходе работы задокументированы 6 таких фактов, часть похищенного изъята.

В настоящее время по уголовным делам проводятся необходимые следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. По окончании следственных действий уголовные дела будут направлены в суды для рассмотрения по существу.

Отмечен рост выявленных преступлений в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков (+10,3%), в том числе по фактам сбыта – на 6%. На треть увеличилось число выявленных преступлений в крупном размере (+35,9%) и в 2,5 раза в особо крупном размере (+150,0%). За полгода изъято из незаконного оборота более 600 килограммов наркотических средств, в том числе 7,5 килограммов героина.

Одной из основных целей в этой работе является выявление и пресечение каналов распространения наркотиков. В текущем году выявлено 12 таких преступлений, совершенных в составе организованных групп, а также 4 факта контрабанды наркотических веществ, 1 факт легализации наркодоходов, а также 21 преступление, связанное с организацией наркопритонов.

За прошедшие полгода органами внутренних дел рассмотрено и разрешено 230 тысяч заявлений и сообщений, по которым возбуждено более 13 тысяч уголовных дел. Раскрыто почти 9,5 тысяч преступлений. К этому количеству необходимо прибавить более 700 раскрытых преступлений прошлых лет.

В ходе коллегии отмечено, что в Приморье остро стоит вопрос контроля над миграционными потоками. Сейчас в крае на миграционном учете состоит более 87,5 тысяч иностранцев. Миграционной службой проведено 1598 проверочных мероприятий. В ходе этих проверок составлено 4779 административных протоколов за различные нарушения миграционного законодательства, в отношении 521 гражданина вынесены судебные решения о выдворении за пределы Российской Федерации.

Без содействия жителей края, представителей институтов гражданского общества, СМИ таких результатов вряд ли удалось бы достичь. Большую работу по профилактике девиантного поведения несовершеннолетних, социального мошенничества, разъяснению норм действующего законодательства проводят представители ветеранской организации, журналистского сообщества и члены общественных советов при территориальных органах внутренних дел.

В ходе совещания отмечена роль граждан в охране общественного порядка: при участии добровольных помощников полиции раскрыто 218 преступлений. Дружинники оказали содействие в пресечении 4837 административных правонарушений.

Сотрудникам, показавшим высокие результаты оперативно-служебной деятельности, вручены ведомственные награды.

В заключение коллегии Николай Афанасьев обозначил приоритетные направления деятельности органов внутренних дел на второе полугодие 2017 года: активизация работы участковых уполномоченных, инспекторов подразделений по применению административного законодательства и наружных нарядов по выявлению правонарушений в сфере антиалкогольного законодательства, усиление профилактической работы с подучетными и поднадзорными категориями граждан, иностранцами, осуществляющими трудовую деятельность, выявление экономических преступлений, совершенствование государственной системы профилактики правонарушений, противодействие проявлениям экстремизма, обеспечение правопорядка и безопасности дорожного движения.