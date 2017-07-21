Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

21 июля 2017, 09:00
В УМВД России по Приморскому краю подвели итоги работы за 6 месяцев
В УМВД России по Приморскому краю подвели итоги работы за 6 месяцев

В УМВД России по Приморскому краю подвели итоги работы за 6 месяцев

Сотрудникам, показавшим высокие результаты оперативно-служебной деятельности, вручены ведомственные награды

Коллегия по итогам работы органов и подразделений УМВД России по Приморскому краю прошла во Владивостоке. В числе участников мероприятия – руководители органов государственной и исполнительной власти региона, правоохранительных и контролирующих ведомств, председатель Общественного Совета при УМВД Приморья, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу УМВД. 

Генерал-майор полиции Николай Афанасьев, выступая с приветственным словом, отразил ключевые аспекты деятельности приморской полиции, отметив, что сотрудники служб и подразделений органов внутренних дел продемонстрировали высокие показатели оперативно-служебной деятельности.

Докладывая об итогах работы приморской полиции за первое полугодие, заместить начальника краевого Управления Сергей Бартковкий подчеркнул, что оперативная обстановка в этом году характеризуется снижением регистрации преступлений (-14,2%). Так, сократилось число краж (- 21,9%), в том числе квартирных (- 5,4%), краж автотранспорта (-10,9%). Почти на 20% сократилось количество грабежей. Сохраняется тенденция к снижению уровня уличной преступности. Число преступлений на улицах населенных пунктов края снижено на 22,4% .    

Отмечен рост выявленных преступлений в сфере противодействия экономической преступности (+1,8%). При этом возросло количество преступлений, выявленных в лесопромышленном комплексе (+20,8%).  

За отчетный период на 26,8% снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии.

В текущем году сотрудниками полиции Приморья раскрыт ряд тяжких имущественных преступлений.

Так, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в январе этого года задержаны трое граждан, промышлявших кражами из квартир путем взлома железных дверей во Владивостоке. Установлено 5 эпизодов их противоправной деятельности.

Задержана группа молодых людей, совершивших серию разбойных нападений и грабежей на территории городов Находки и Артема. Установлено 11 эпизодов их противоправной деятельности.

Задержаны четверо граждан, совершавшие кражи автомашин в Арсеньеве. В ходе работы задокументированы  6 таких фактов, часть похищенного изъята.

В настоящее время по уголовным делам проводятся необходимые следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. По окончании следственных действий уголовные дела будут направлены в суды для рассмотрения по существу.

Отмечен рост выявленных преступлений в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков (+10,3%), в том числе по фактам сбыта – на 6%. На треть увеличилось число выявленных преступлений в крупном размере (+35,9%) и в 2,5 раза в особо крупном размере (+150,0%). За полгода изъято из незаконного оборота более 600 килограммов наркотических средств, в том числе 7,5 килограммов героина.

Одной из основных целей в этой работе является выявление и пресечение каналов распространения наркотиков. В текущем году выявлено 12 таких преступлений, совершенных в составе организованных групп, а также 4 факта контрабанды наркотических веществ, 1 факт легализации наркодоходов, а также 21 преступление, связанное с организацией наркопритонов.

За прошедшие полгода органами внутренних дел рассмотрено и разрешено 230 тысяч заявлений и сообщений, по которым возбуждено более 13 тысяч уголовных дел. Раскрыто почти 9,5 тысяч преступлений. К этому количеству необходимо прибавить более 700 раскрытых преступлений прошлых лет.

В ходе коллегии  отмечено, что в Приморье остро стоит вопрос контроля над миграционными потоками. Сейчас в крае на миграционном учете состоит более 87,5 тысяч иностранцев. Миграционной службой проведено 1598 проверочных мероприятий. В ходе этих проверок составлено 4779 административных протоколов за различные нарушения миграционного законодательства, в отношении 521 гражданина вынесены судебные решения о выдворении за пределы Российской Федерации.   

Без содействия жителей края, представителей институтов гражданского общества, СМИ таких результатов вряд ли удалось бы достичь. Большую работу по профилактике девиантного поведения несовершеннолетних, социального мошенничества, разъяснению норм действующего законодательства проводят представители ветеранской организации, журналистского сообщества и члены общественных советов при территориальных органах внутренних дел.

В ходе совещания отмечена роль граждан в охране общественного порядка: при участии добровольных помощников полиции раскрыто 218 преступлений. Дружинники оказали содействие в пресечении 4837 административных правонарушений.  

Сотрудникам, показавшим высокие результаты оперативно-служебной деятельности, вручены ведомственные награды.

В заключение коллегии Николай Афанасьев обозначил приоритетные направления деятельности органов внутренних дел на второе полугодие 2017 года: активизация работы участковых уполномоченных, инспекторов подразделений по применению административного законодательства и наружных нарядов по выявлению правонарушений в сфере антиалкогольного законодательства, усиление профилактической работы  с подучетными и поднадзорными категориями граждан, иностранцами, осуществляющими трудовую деятельность, выявление экономических преступлений, совершенствование государственной системы профилактики правонарушений, противодействие проявлениям экстремизма, обеспечение правопорядка и безопасности дорожного движения.

Метки: итоги, УМВД

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

В Приморье обнаружено сливочное масло местного производства с признаками фальсификацииВ Приморье обнаружено сливочное масло местного производства с признаками фальсификации
вчера, 13:30
В адрес Управления Росаккредитации направлено обращение о прекращении действия декларации соответствия на сливочное масло
Выплата страхового возмещения вкладчикам ПАО БАНК "ЮГРА" начнется 20 июля 2017 годаВыплата страхового возмещения вкладчикам ПАО БАНК "ЮГРА" начнется 20 июля 2017 года
вчера, 13:00
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов
Вылов российских рыбаков с начала года вырос на 2,9% и достиг 2,7 млн. тоннВылов российских рыбаков с начала года вырос на 2,9% и достиг 2,7 млн. тонн
вчера, 12:40
На Дальнем Востоке объем добычи увеличился на 41,8 тыс. тонн, в Северном бассейне – на 12,4 тыс. тонн

Последние новости

Переговоры США и Китая в Вашингтоне закончились ничемПереговоры США и Китая в Вашингтоне закончились ничем
сегодня, 12:40
Угроза торговой войны между странами все ещё актуальна
В региональных заксобраниях будут проходить "правительственные часы"В региональных заксобраниях будут проходить "правительственные часы"
сегодня, 12:10
Законопроект направлен на повышение взаимодействия между органами власти различных уровней
Kia представила обновленный SorentoKia представила обновленный Sorento
сегодня, 11:50
Компания стремится сохранить преимущество на рынке кроссоверов среднего класса в АТР

От первого лица

Елена Чайковская: Облигации позволяют распределить свои инвестиции и получать регулярный доход
18.07.2017 13:00
Елена Чайковская: Облигации позволяют распределить свои инвестиции и получать регулярный доход
19.06.2017 13:30
Кристина Разуваева: SMM-специалисту необходимо понимать, с чем и кем он работает
13.06.2017 11:10
Андрей Коркунов: Мы вышли из проектов по всей России и сосредоточились на работе в Приморье

Самые популярные

Горячие обсуждения

19.07.2017 14:00
Исследование: Хотите ли вы в ближайшем будущем завести семью и детей? 3
18.07.2017 13:00
Елена Чайковская: Облигации позволяют распределить свои инвестиции и получать регулярный доход 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+