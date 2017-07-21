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Экономика

21 июля 2017, 00:50
Главгосэкспертиза согласовала проект развития транспортного узла "Восточный-Находка" в Приморье

Главгосэкспертиза согласовала проект развития транспортного узла "Восточный-Находка" в Приморье

Комплекс позволит осуществлять перевалку угля между железнодорожным транспортом и морскими транспортными судами

Главгосэкспертиза России закончиларассмотрениепроектной документации и результатов инженерных изысканий по второму этапуразвития транспортного узла "Восточный-Находка", предусматривающемувозведение объектов морского транспорта. Цель проекта - развитие глубоководного морского портового транспортного узла, интегрированного в международный транспортный коридор "Транссиб", сообщает ЕНВ со ссылкой на ведомство.

Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

В рамках реализации проекта, одобренного Главгосэкспертизой России, в порту Восточный будет построен универсальный производственно-перегрузочный комплекс "Север". Комплекс позволит осуществлять перевалку угля между железнодорожным транспортом и морскими транспортными судами. Предполагается, что после ввода в эксплуатацию на первом этапе новый терминал будет перерабатывать до шести миллионов тонн угля, а с 2025 года выйдет на проектную мощность в 20 миллионов тонн в год. Уголь будет поступать по Транссибирской магистрали из крупнейших месторождений России.

Также проектной документацией предусмотрены строительство гидротехнических сооружений, объектов инженерной инфраструктуры, работы по берегоукреплению, созданию акватории, водных подходов и дноуглублению.

При разработке проекта были учтены существующие и перспективные грузопотоки, идущие через транспортный узел "Восточный-Находка". Принятые проектные решения позволят новым операторам портовых мощностей обеспечить доступ к транспортной системе, а существующим стивидорам – увеличить провозную способность транспортной инфраструктуры, при этом модернизация транспортного узла даст дополнительный импульс экономике не только города, но и всего края.

Метки: Главгосэкспертиза, МТК

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