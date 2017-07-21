Осмотр ядерного реактора №3 на АЭС "Фукусима дай-ити" выявил исчезновение металлической решетки

Оператор АЭС "Фукусима дай-ити" заявил, что металлическая опорная конструкция под поврежденным ядерным реактором №3, по всей видимости, исчезла после стихийного бедствия в 2011-ом году, сообщает ЕНВ со ссылкой на NHK.

В среду электроэнергетическая компания "Токио Дэнрёку" приступила к проведению полномасштабного обследования при помощи робота в защитном кожухе реактора.

В результате аварии во время стихийного бедствия в 2011 году, как полагают, произошло расплавление практически всего ядерного топлива. Оно упало в расплавленном виде на дно защитного кожуха, покрывающего этот реактор. Это ядерное топливо, как считают, лежит сейчас в воде, которую влили для охлаждения реактора слоем 6 метров.

Компания "Токио Дэнрёку" и японское правительство планируют удалить обломки расплавленного ядерного топлива в ходе работ по демонтажу реактора.

В среду они проводили осмотр внутри реактора при помощи нового робота для подводной съемки.

Этот робот не сумел сделать изображение металлической решетки, которая находилась прямо под реактором перед стихийным бедствием.

Официальные представители компании "Токио Дэнрёку" сказали, что эта решетка, вероятно, упала вместе с расплавленным топливом.

Они сказали журналистам, что не смогли определить, где находятся обломки ядерного топлива. Однако, по их словам, они смогли определить путь, который может привести к месту возможного нахождения обломков ядерного топлива.