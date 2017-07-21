Экологию Приморья предложили защитить модернизацией оборудования морских портов

Морские порты России следует оборудовать закрытыми зонами для пересыпки грузов, которые образуют, в частности, угольную пыль. Соответствующие поправки в закон о морских портах внесены на рассмотрение Госдумы группой депутатов от ЛДПР — Андреем Андрейченко, Владимиром Сысоевым и Игорем Торощиным, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

Документ, размещённый в электронной базе данных нижней палаты парламента, предлагает модернизацию и обязательное оснащение новых морских портов новым оборудованием для закрытой перегрузки пылящих навалочных грузов, учитывая возрастающий грузооборот и расширение спроса на уголь и другое топливо в Азиатско-Тихоокеанского регионе.

В этой связи экологическая проблема всё острее ощущается в Приморском и Хабаровском краях.

Изменения в закон о морских портах предлагают законодательно закрепить оборудование вновь строящихся морских терминалов закрытыми зонами пересыпки, конвейерным и перегрузочным оборудованием закрытого типа, исключающими вынос пыли во внешнюю среду.

Действующие и реконструируемые морские терминалы должны привести деятельность в соответствие с новыми требованиями в течение одного года с даты вступления изменений в силу, отмечается в пояснительной записке к проекту закона.