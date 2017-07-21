Северная Корея подчеркнула дружеские связи с РФ в годовщину установления отношений на высшем уровне

Северная Корея в среду подчеркнула свои дружеские отношения с Россией, поскольку две страны отметили 17-ю годовщину совместного объявления о сотрудничестве. Как отмечают эксперты, в первую очередь, это произошло, потому что отношения между Северной Кореей и ее главным стратегическим союзником последних десятилетий Китаемостаются напряженными в связи с разворачиванием Пхеньяна своих ядерных и ракетных программ, сообщает ЕНВ.

Центральная газета Северной Кореи "Родонг Синмун" назвала соглашение между КНДР и Россией "знаковым" документом, который подготовил почву для развития дружественных отношений между двумя странами. "Тесные связи между Севером и Россией помогут обеспечить безопасность во всем мире, а не только для них и в регионах", - говорится в газете.

В июле 2000 года северокорейский лидер Ким Чен Ир и президент России Владимир Путин объявили о заключении совместного соглашения, в который входят 11 подпунктов, касающихся взаимного сотрудничества после проведения встречи на высшем уровне в Пхеньяне.

Как отмечается в крупнейшем южнокорейской издании "Рёнхап", Север стремится сблизиться с Россией, поскольку его связи с Пекином были заморожены в связи смассовыми ядерными и ракетными испытаниями КНДР.В середине февраля Китай заявил, что он остановит импорт северокорейского угля, основного фундамента экономики КНДР, в соответствии с санкциями Совета Безопасности ООН против Пхеньяна. 11 июля, в 56-ю годовщина заключения соглашения о взаимном сотрудничестве между Северной Корей и Китаем, стороны не провели никаких праздничных мероприятий.

"Тем временем Пхеньян углубляет свое экономическое сотрудничество с Россией, включая запуск паромного сообщения", - отмечают журналисты "Ренхап".

Напомним, в мае северокорейский паром под названием Mangyongbong впервые отправился на маршрут, связавший северокорейский порт Раджин и столицу Приморья Владивосток.