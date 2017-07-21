В Приморье обнаружено сливочное масло местного производства с признаками фальсификации

По результатам лабораторных исследований, проводимых в рамках государственного пищевого мониторинга, выявлено сливочное масло местного производства с признаками фальсификации, сообщает ЕНВ со ссылкой на Россельхознадзор.

В трех пробах сливочного масла жирностью 72,5%, выпущенного небольшим молочным цехом из Артёмовского городского округа, специалистами Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора обнаружены признаки фальсификации его состава. Согласно маркировки изготовителя, нанесенной на упаковке, масло было выпущено согласно ГОСТа 32261-2013 "Межгосударственный стандарт. Масло сливочное. Технические условия".

По информации специалистов лаборатории, фальсификацией продукции считается любое отклонение от заявленных производителем показателей качества или безопасности продукции.

Так, заявляя о соответствии качества продукции требованиям ГОСТа, производитель гарантирует, что при изготовлении продукции в качестве исходного сырья использовалось только молоко. Несоответствие по показателю "Жирнокислотный состав жировой части продукта", установленного в технических условиях на продукцию, а также обнаружение стеринов, наличие которых в жировой фазе анализируемой пробы продукта свидетельствует о присутствии в ней растительных масел или жиров на растительной основе, все это в совокупности доказывает факт использования в процессе производства компонентов (жиров) немолочного происхождения. Таким образом, нарушается требование ГОСТа: "Жировая фаза масла должна содержать только молочный жир коровьего молока".

Результаты исследований внесены в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии "Сирано".

В настоящее время Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в адрес Управления Росаккредитации по Дальневосточному федеральному округу направлено обращение о прекращении действия декларации соответствия на сливочное масло, выпускаемое этим предприятием.