Выплата страхового возмещения вкладчикам ПАО БАНК "ЮГРА" начнется 20 июля 2017 года

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов
Департамент общественных связей государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" сообщает о том, что 20 июля 2017 года начинаются выплаты страхового возмещения вкладчикам ПАО БАНК "ЮГРА", сообщает ЕНВ.
Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ (раздел "Страхование вкладов/Страховые случаи").
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с 20 июля 2017 года через ВТБ 24 (ПАО), ПАО Сбербанк, АО "Россельхозбанк", ПАО Банк "ФК Открытие" и ПАО "БАНК УРАЛСИБ", действующие от имени Агентства и за его счет в качестве банков-агентов.
Для получения возмещения вкладчик представляет в свой банк-агент только паспорт (документ, удостоверяющий личность).
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб.
Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого договора банковского вклада (счета).
По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 10 июля 2017 года.
Для определения своего банка-агента вкладчик также может воспользоваться сервисом "Найти свой банк-агент".
Определив таким образом свой банк-агент, вкладчик может обратиться за выплатой возмещения в любое его подразделение, указанное на официальном сайте Агентства в сети "Интернет".
Данную информацию вкладчики ПАО БАНК "ЮГРА"" могут также получить по телефонам горячих линий банков-агентов и Агентства – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).
Каждый из банков-агентов уполномочен проводить выплату возмещения только определенной группе вкладчиков. Распределение по банкам-агентам вкладчиков ПАО БАНК "ЮГРА" произведено в зависимости от места жительства вкладчика, а также от начальной буквы его фамилии.
|
Регионы и населенные пункты
места жительства вкладчиков
|
Банк-агент
в зависимости от начальной буквы фамилии вкладчика
|
Алтайский край
|
ВТБ 24 (ПАО) – все буквы
|
Архангельская область
|
Республика Башкортостан
|
Белгородская область
|
Волгоградская область
|
Вологодская область
|
Воронежская область
|
Иркутская область
|
Калининградская область
|
Калужская область
|
Республика Карелия
|
Кемеровская область
|
Костромская область
|
Курганская область
|
Липецкая область
|
Республика Мордовия
|
Мурманская область
|
Омская область
|
Оренбургская область
|
Орловская область
|
Приморский край
|
Псковская область
|
Рязанская область
|
Самарская область
|
Саратовская область
|
Смоленская область
|
Республика Татарстан
|
Томская область
|
Тульская область
|
Тюменская область, г. Тобольск
|
Удмуртская Республика
|
Чувашская Республика
|
Ямало-Ненецкий автономный округ
|
Ярославская область, г. Рыбинск
|
Ленинградская область, г. Всеволожск
|
ПАО Сбербанк – все буквы
|
Республика Коми
|
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
|
ПАО БАНК "ФК Открытие" – A-Z, А-О
ПАО Сбербанк – П-Я
|
Краснодарский край
|
АО "Россельхозбанк" – A-Z, А
ПАО Сбербанк – Б-С
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" – Т
ВТБ 24 (ПАО) – У-Я
|
Красноярский край
|
Ленинградская область (кроме г. Всеволожска)
|
Москва
|
Московская область
|
Нижегородская область
|
Новосибирская область
|
Ростовская область
|
Санкт-Петербург
|
Свердловская область
|
Тюменская область (кроме г. Тобольска)
|
Челябинская область
|
Ярославская область (кроме г. Рыбинска)
|
Регионы, не указанные выше в таблице
|
ВТБ 24 (ПАО) – все буквы
Метки: вклады, возмещение, ЮГРА