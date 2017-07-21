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Общество

20 июля 2017, 13:00
Выплата страхового возмещения вкладчикам ПАО БАНК "ЮГРА" начнется 20 июля 2017 года

Выплата страхового возмещения вкладчикам ПАО БАНК "ЮГРА" начнется 20 июля 2017 года

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов

Департамент общественных связей государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" сообщает о том, что 20 июля 2017 года начинаются выплаты страхового возмещения вкладчикам ПАО БАНК "ЮГРА", сообщает ЕНВ.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ (раздел "Страхование вкладов/Страховые случаи").

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с 20 июля 2017 года через ВТБ 24 (ПАО), ПАО Сбербанк, АО "Россельхозбанк", ПАО Банк "ФК Открытие" и ПАО "БАНК УРАЛСИБ", действующие от имени Агентства и за его счет в качестве банков-агентов.

Для получения возмещения вкладчик представляет в свой банк-агент только паспорт (документ, удостоверяющий личность).

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб.

Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого договора банковского вклада (счета).

По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 10 июля 2017 года.

Для определения своего банка-агента вкладчик также может воспользоваться сервисом "Найти свой банк-агент".

Определив таким образом свой банк-агент, вкладчик может обратиться за выплатой возмещения в любое его подразделение, указанное на официальном сайте Агентства в сети "Интернет".

Данную информацию вкладчики ПАО БАНК "ЮГРА"" могут также получить по телефонам горячих линий банков-агентов и Агентства – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные). 

Каждый из банков-агентов уполномочен проводить выплату возмещения только определенной группе вкладчиков. Распределение по банкам-агентам вкладчиков ПАО БАНК "ЮГРА" произведено в зависимости от места жительства вкладчика, а также от начальной буквы его фамилии.

Регионы и населенные пункты

места жительства вкладчиков

Банк-агент

в зависимости от начальной буквы фамилии вкладчика

Алтайский край

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВТБ 24 (ПАО) – все буквы

Архангельская область

Республика Башкортостан

Белгородская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Иркутская область

Калининградская область

Калужская область

Республика Карелия

Кемеровская область

Костромская область

Курганская область

Липецкая область

Республика Мордовия

Мурманская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Приморский край

Псковская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Смоленская область

Республика Татарстан

Томская область

Тульская область

Тюменская область, г. Тобольск

Удмуртская Республика

Чувашская Республика

Ямало-Ненецкий автономный округ

Ярославская область, г. Рыбинск

Ленинградская область, г. Всеволожск

 

ПАО Сбербанк – все буквы

Республика Коми

 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

ПАО БАНК "ФК Открытие" – A-Z, А-О

 

ПАО Сбербанк – П-Я

Краснодарский край

 

 

 

 

 

 

АО "Россельхозбанк" – A-Z, А

 

ПАО Сбербанк – Б-С

 

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" – Т

 

ВТБ 24 (ПАО) – У-Я

Красноярский край

Ленинградская область (кроме г. Всеволожска)

Москва

Московская область

Нижегородская область

Новосибирская область

Ростовская область

Санкт-Петербург

Свердловская область

Тюменская область (кроме г. Тобольска)

Челябинская область

Ярославская область (кроме г. Рыбинска)

Регионы, не указанные выше в таблице

ВТБ 24 (ПАО) – все буквы

Метки: вклады, возмещение, ЮГРА

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