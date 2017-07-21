Выплата страхового возмещения вкладчикам ПАО БАНК "ЮГРА" начнется 20 июля 2017 года

Департамент общественных связей государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" сообщает о том, что 20 июля 2017 года начинаются выплаты страхового возмещения вкладчикам ПАО БАНК "ЮГРА", сообщает ЕНВ.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ (раздел "Страхование вкладов/Страховые случаи").

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с 20 июля 2017 года через ВТБ 24 (ПАО), ПАО Сбербанк, АО "Россельхозбанк", ПАО Банк "ФК Открытие" и ПАО "БАНК УРАЛСИБ", действующие от имени Агентства и за его счет в качестве банков-агентов.

Для получения возмещения вкладчик представляет в свой банк-агент только паспорт (документ, удостоверяющий личность).

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб.

Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого договора банковского вклада (счета).

По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 10 июля 2017 года.

Для определения своего банка-агента вкладчик также может воспользоваться сервисом "Найти свой банк-агент".

Определив таким образом свой банк-агент, вкладчик может обратиться за выплатой возмещения в любое его подразделение, указанное на официальном сайте Агентства в сети "Интернет".

Данную информацию вкладчики ПАО БАНК "ЮГРА"" могут также получить по телефонам горячих линий банков-агентов и Агентства – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).

Каждый из банков-агентов уполномочен проводить выплату возмещения только определенной группе вкладчиков. Распределение по банкам-агентам вкладчиков ПАО БАНК "ЮГРА" произведено в зависимости от места жительства вкладчика, а также от начальной буквы его фамилии.