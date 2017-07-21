Расценки для публикации предвыборных материалов

ООО "Арт-Принт" в соответствии с законодательством РФ о выборах уведомляет о предоставлении услуг на изготовление и размещение агитационных материалов политическим партиям, их региональным отделениям, кандидатам на выборах депутатов Думы города Владивостока, назначенных на 10 сентября 2017 года, св-во ОГРЮЛ № 1122536009310, ИНН/КПП 2536256128/253601001, по следующим расценкам:

Материал Баннер 360 dpi 720 dpi 1440dpi Баннер лам. (3,2м 380гр) 150р. 200р. 700р. Баннер лам. (3,2м 440гр) 220р. 270р. 750р. Баннер литой матовый(3,2м 460 гр.) 260р. 310р. 800р. Баннер литой матовый(3,2м 510 гр.) 280р. 330р. 850р. Баннер литой глянцевый (3,2м 510 гр.) 280р. 330р. 850р. Баннер литой Блокаут (1,3 м 510 гр.) 1 сторона/2стороны 320/640 370/690 900/1200 Баннерная сетка (3,2м) 290р. 340р. 800р. Бэклит (баннер на просвет) (3,2 м 510 гр.) 300р. 350р. 900р. Материал Плёнка 360 dpi 720 dpi 1440dpi Самоклеющаяся плёнка глянцевая/матовая(китай, корея) (1,3 м) 300р. 400р. 600р. Самоклеющаяся плёнка с черным кл. слоем (Китай) 320р. 420р. 620р. Самоклеющаяся плёнка (Германия) 340р. 440р. 640р. Сетка самоклеющаяся, перфорированная (1,3м) 400р. 500р. 900р. Прозрачная самоклеющаяся пленка 400р. 500р. 900р. Транслюсцентная самоклеющаяся пленка (на просвет) (1,3 м) 450р. 500р. 900р.