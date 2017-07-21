Расценки для публикации предвыборных материалов

Уведомление о предоставлении услуг на изготовление и размещение агитационных материалов кандидатов в депутаты Думы города Владивостока
ООО "Арт-Принт" в соответствии с законодательством РФ о выборах уведомляет о предоставлении услуг на изготовление и размещение агитационных материалов политическим партиям, их региональным отделениям, кандидатам на выборах депутатов Думы города Владивостока, назначенных на 10 сентября 2017 года, св-во ОГРЮЛ № 1122536009310, ИНН/КПП 2536256128/253601001, по следующим расценкам:
|
Материал Баннер
|
360 dpi
|
720 dpi
|
1440dpi
|
Баннер лам. (3,2м 380гр)
|
150р.
|
200р.
|
700р.
|
Баннер лам. (3,2м 440гр)
|
220р.
|
270р.
|
750р.
|
Баннер литой матовый(3,2м 460 гр.)
|
260р.
|
310р.
|
800р.
|
Баннер литой матовый(3,2м 510 гр.)
|
280р.
|
330р.
|
850р.
|
Баннер литой глянцевый (3,2м 510 гр.)
|
280р.
|
330р.
|
850р.
|
Баннер литой Блокаут (1,3 м 510 гр.) 1 сторона/2стороны
|
320/640
|
370/690
|
900/1200
|
Баннерная сетка (3,2м)
|
290р.
|
340р.
|
800р.
|
Бэклит (баннер на просвет) (3,2 м 510 гр.)
|
300р.
|
350р.
|
900р.
|
Материал Плёнка
|
360 dpi
|
720 dpi
|
1440dpi
|
Самоклеющаяся плёнка глянцевая/матовая(китай, корея) (1,3 м)
|
300р.
|
400р.
|
600р.
|
Самоклеющаяся плёнка с черным кл. слоем (Китай)
|
320р.
|
420р.
|
620р.
|
Самоклеющаяся плёнка (Германия)
|
340р.
|
440р.
|
640р.
|
Сетка самоклеющаяся, перфорированная (1,3м)
|
400р.
|
500р.
|
900р.
|
Прозрачная самоклеющаяся пленка
|
400р.
|
500р.
|
900р.
|
Транслюсцентная самоклеющаяся пленка (на просвет) (1,3 м)
|
450р.
|
500р.
|
900р.
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