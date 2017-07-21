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Общество

20 июля 2017, 12:40
Вылов российских рыбаков с начала года вырос на 2,9% и достиг 2,7 млн. тонн

Вылов российских рыбаков с начала года вырос на 2,9% и достиг 2,7 млн. тонн

На Дальнем Востоке объем добычи увеличился на 41,8 тыс. тонн, в Северном бассейне – на 12,4 тыс. тонн

Общий вылов всех российских пользователей по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи на 17 июля 2017 года составил 2 млн 715,1 тыс. тонн (с учетом добычи водных биоресурсов в пресноводных водных объектах в размере 49,9 тыс. тонн), что на 76,8 тыс. тонн или на 2,9% больше уровня прошлого года, сообщает ЕНВ со ссылкой на Росрыболовство.

В Дальневосточном бассейне общий вылов водных биоресурсов составляет 1 млн 839,8 тыс. тонн, что на 41,8 тыс. тонн больше уровня прошлого года за счет увеличения добычи сельди и крабов в Охотском море, а также трески в Беринговом море. На промысле минтая освоено 1 млн 201,4 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 25,8 тыс. тонн.

Лососёвая путина

Вылов тихоокеанских лососей в в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне превысил 72,6 тыс. тонн, что на 39,3% (20,5 тыс. тонн) больше показателя за аналогичный период 2015 года.

Основной объем добычи тихоокеанских лососей традиционно в это время приходится на Камчатский край. Общий вылов в этом регионе составляет 66 тыс. тонн, что на 44% больше аналогичного периода 2015 года.

С начала лососевой путины в Петропавловско-Командорской подзоне добыча осуществляется преимущественно в Усть-Камчатском районе. На 17 июля в этой подзоне поймано 13 тыс. 661,3 тонны нерки, что на 7,6% больше уровня  2015 года. Чавычи освоено 285,4 тонны, горбуши – 484,1 тонны, кеты – 1 тыс. 032 тонны. 

В Карагинской подзоне промысел тихоокеанских лососей ведется во всех районах. Самым массовым видом в уловах является горбуша, вылов которой превысил 41,8 тыс. тонн. Это на 41% превышает уровень 2015 года. Кеты добыто 4 тыс. 885,2 тонн, что соответствует прошлогодним показателям, нерки – 988 тонн.

В Западно-Камчатской подзоне поймано 548,5 тонны кеты; 21,7 тонны нерки; 5,3 тонны чавычи и 189,6 тонны горбуши. 

В Камчатско-Курильской подзоне вылов составил 1 тыс. 147 тонн нерки, 165,7 тонны горбуши и 279 тонны кеты.

В Сахалинской области объем вылова составил 2,8 тыс. тонн, что ниже уровня 2015 года на 11%. Подходы к берегам Сахалина, как и прогнозировалось, значительно слабее, чем в предыдущие годы, что требует введения дополнительных ограничений.

В Магаданской области освоено 1 тыс. 956 тонны тихоокеанских лососей, показатели аналогичного нечетного года превышены на 12%. Добыча лососевых в Приморском крае пока осуществляется только в рамках спортивно-любительского рыболовства. В Хабаровском крае объемы вылова более чем в два раза опережают показатели 2015 года: добыто 1,72 тыс. тонн. 

В Северном бассейне вылов достиг 352,3 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 12,4 тыс. тонн. На промысле трески уровень добычи превышает прошлогодний показатель на 21,6 тыс. тонн и составляет 260,7 тыс. Пикши добыто 62,2 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 14,2 тыс. тонн за счет перераспределения промысловых усилий.

Общий вылов в Балтийском море составляет 49,9 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 0,8 тыс. тонн. На промысле шпрота добыто 29,7 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 3,6 тыс. тонн. Вылов сельди балтийской снизился на 1,8 тыс. тонн до 13,9 тыс. тонн. Это связано с дислокацией флота, в основном, на промысле шпрота.

Рыбаки Азово-Черноморского бассейна выловили 49,1 тыс. тонн водных биоресурсов, что меньше уровня прошлого года на 9,1 тыс. тонн в связи с уменьшением добычи шпрота и прочих объектов промысла. На промысле хамсы вылов составляет 27,4 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 2,4 тыс. тонн. Тюльки освоено 5,3 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 2,0 тыс. тонн.

В Каспийском бассейне общий вылов водных биоресурсов вырос на 2,1 тыс. тонн – до 35,2 тыс. тонн. На промысле кильки уровень добычи составляет 0,7 тыс. тонн, что меньше прошлогоднего показателя на 0,5 тыс. тонн. Вылов крупных и мелких пресноводных составляет 15,4 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 0,1 тыс. тонн.

Освоение квот вылова водных биоресурсов в зонах иностранных государств составляет 231,3 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 12,8 тыс. тонн – главным образом за счет вылова в зоне Марокко.

Уровень добычи в конвенционных районах и открытой части Мирового океана составляет 142,2 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 17,1 тыс. тонн– главным образом за счет вылова в районе регулирования НЕАФК и ЮТО.

Метки: путина 2017, Росрыболовство

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