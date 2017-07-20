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Экономика

20 июля 2017, 00:00
Сбербанк стал финансовым партнёром ЖК "Маринист"
Сбербанк стал финансовым партнёром ЖК "Маринист"

Сбербанк стал финансовым партнёром ЖК "Маринист"

Завершение строительных работ по проекту планируется в третьем квартале 2019 года

В рамках реализации инвестиционного проекта резидент Свободного порта компания "Ареал-Недвижимость" и ПАО "Сбербанк" заключили кредитный договор. Эксперты оценили высокую надежность проекта и выступили гарантом его финансирования. Также для тех, кто планирует покупку в строящемся жилом комплексе бизнес-класса "Маринист", в скором времени будут предоставляться специальные условия ипотечного кредитования, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

Статус резидента Свободного порта Владивосток застройщик получил в июне текущего года, заявив к реализации проект по строительству жилого комплекса бизнес-класса "Маринист" на 166 квартир во Владивостоке с общим объёмом капиталовложений 1,5 млрд. рублей.

Проведённая экспертная комплексная оценка возможностей девелопера, концепции проекта жилого комплекса "Маринист" и динамики его реализации позволили принять положительное решение о сотрудничестве со Сбербанком.

Эксперты оценили проект как благонадёжный и важный для города. Так, генеральный директор ООО "Городской риэлтерский центр" Сергей Косиков, считает его наиболее перспективным в сегменте новостроек бизнес-класса и при этом доступным для покупателей.

"Партнёрство с самым стабильным банком России – лучшая финансовая гарантия для наших покупателей, – отмечает генеральный директор компании "Ареал-Недвижимость"Александр Шмидт. – Это дополнительная страховка, которая позволит с полной уверенностью гарантировать реализацию проекта ЖК "Маринист" в заявленные сроки независимо от конъюнктуры рынка".

ЖК "Маринист" – масштабный строящийся жилой комплекс бизнес-класса в самом центре Владивостока. Четыре корпуса высотой от 11 до 18 этажей c благоустроенным двором разместятся на территории более половины гектара. Объект окружён богатой социальной и развлекательной инфраструктурой, но удалён от шумных автомагистралей. Концепция "двор без машин" предполагает просторную подземную парковку на 182 места. Специально отведённая парковочная зона рассчитана на арендаторов помещений в стилобате, где будут работать кафе, салоны красоты, аптека, спортзалы, мини-маркет. Витражное остекление с алюминиевым профилем и двухкамерным стеклопакетом, бесшумные скоростные лифты, высококачественное инженерное оборудование обеспечат максимальный комфорт. 166 квартир, наполненных светом за счёт витражей, с потолками высотой 3,3 метра полностью соответствуют критериям жилья бизнес-класса. Из каждой открывается великолепный вид на город, мосты или морские пейзажи ("Маринист" – художник, влюблённый в море). Придомовая территория с выделенными зонами для прогулок и отдыха, газонами и деревьями сочетает эргономичность, экологию и эстетику пространства.

В настоящее время в рамках проекта выполнена фундаментная плита под жилым корпусом №2 и ведутся работы по армированию фундаментной плиты под жилым корпусом №1. Завершение строительных работ по проекту планируется в третьем квартале 2019 года.

Отметим, сегодня в Свободном порту Владивосток реализуют свои инвестиционные проекты в сфере жилищного строительства более 20 резидентов. Общий объем инвестиций по проектам составляет более 35 млрд. рублей.

С момента реализации федерального закона о Свободном порте Владивосток Корпорация развития Дальнего Востока подписала 238 соглашений с резидентами на реализацию инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 305 млрд. рублей и перспективой создать более 28 тысяч рабочих мест.

Метки: Маринист, Свободный порт Владивосток

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