Границы охотничьих угодий на Дальнем Востоке определят сами охотники

Госдума приняла во втором чтении проект закона о предоставлении гражданам земельных участков, которые находятся в муниципальной или государственной собственности, расположенные на территориях Дальневосточного федерального округа. Согласно законопроекту, судьбу части земли охотничьих угодий будут определять сами охотники, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

Ко второму чтению было внесено 10 поправок, из которых самой противоречивой и важной была поправка о территории охотничьих угодий, так как жителей волновала судьба этих территорий, которые отдадут в частные руки.

"Эта поправка предполагает, что охотники сами будут определять, какие именно территории охотничьих угодий нельзя будет представлять в собственность", — пояснил член Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Константин Слыщенко.

За прошедший год закон о "дальневосточном гектаре" прошёл три этапа реализации: с 1 июня 2016 года земля была доступна в пилотных районах регионов Дальнего Востока для жителей этих районов. С 1 октября 2016 года возможность выбрать участок получили все дальневосточники, а с 1 февраля 2017 года "дальневосточные гектары" стали доступны для всех россиян.

Сегодня, когда возможность оформить гектар получили все жители России, количество заявок кратно увеличилось и приближается к 100 тысячам. Предоставлено в пользование уже более 24 тысяч гектаров. Самыми популярными регионами для освоения земель являются Приморье, Якутия и Сахалинская область.