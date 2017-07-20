В Японии зафиксирована вспышка язвенной болезни

Японские эксперты предупреждают, что нынешняя эпидемия язвенной болезни может распространиться еще до уровня шестилетней давности, когда страна испытала наибольший уровень заражения за последний десять лет, сообщает ЕНВ.

Национальный институт инфекционных заболеваний в Японии сообщает, что около 3000 медицинских учреждений по всей стране сообщили о 18100 новых случаях за одну неделю до 19 июля. Таким образом, как поясняют сотрудники исследовательского центра, речь идет об увеличении количества инфекционных заражений на 7000 случаев с понедельника.

Язвенная болезнь вызывается вирусом. Симптомы включают сыпь на руках, ногах и внутри рта. Отмечается, что большинство пациентов – маленькие дети.

По статистике национального института, в среднем на одно медицинское учреждение в Японии приходится 5,74 пациента, что является вторым по величине показателем за последние десять лет после эпидемии 2011 года.

Старший научный сотрудник института Цугуто Фуджимото сообщил, что эпидемия может достигнуть пика через 2-3 недели. Он утверждает, что многие пациенты – дети в возрасте двух лет и младше. Он советует членам семей с маленькими детьми хорошо мыть руки с мылом, а детские сады или другие учреждения, по его словам, должны дезинфицировать предметы, используемые более чем одним ребенком.