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Экономика

19 июля 2017, 18:50
"Черниговский Агрохолдинг" построит зерновой терминал в Приморье

"Черниговский Агрохолдинг" построит зерновой терминал в Приморье

Терминал будет расположен на площадке ТОР "Михайловский" в Черниговском районе

Резидент ТОР "Михайловский" ООО "Черниговский Агрохолдинг" намерен построить зерновой терминал мощностью 20 тысяч тонн. Инвестиции в проект составят более полумиллиарда рублей, сообщает ЕНВ со ссылкой на администрацию края.

Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, зерновой терминал будет расположен на площадке ТОР "Михайловский" в Черниговском районе.

"Компания планирует строительство комплекса приемки, зерноочистки, сушки зерна с объемом единовременного хранения 20 тысяч тонн. Стоимость реализуемого проекта более 555 миллионов рублей", – рассказали в ведомстве.

По словам специалистов, для выращивания кукурузы, сои и ячменя "Черниговский Агрохолдинг" запланировал 3,4 тысячи гектаров.

Напомним, ТОР "Михайловский" специализируется на размещении крупных сельскохозяйственных производств и центров глубокой переработки и логистики сельхозпродукции. Это мощный сельскохозяйственный кластер, действующий на территории Михайловского, Спасского и Черниговского районов Приморского края. На сегодняшний день резидентами ТОР "Михайловский" являются семь компаний, реализующих проекты с объемом инвестиций более 45 миллиардов рублей с перспективой создать более двух тысяч рабочих мест.

По мнению вице-губернатора Приморья Дениса Бочкарева, реализация проектов заявленных резидентов, а также участие ряда других потенциальных инвесторов позволит ТОР "Михайловский" стать одним крупнейших центров агробизнеса на Дальнем Востоке.

"Строительство крупных свинокомплексов, предприятий по хранению и переработке зерна позволит значительно сократить импортные поставки мяса и обеспечить поставки продукции в соседние страны", – подчеркнул заместитель главы региона.

Ранее Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский заявил, что процесс строительства крупных предприятий небыстрый, сначала необходимо создать всю необходимую инфраструктуру.

Отметим, в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, агропромышленный комплекс – это успешная отрасль, которая кормит страну и завоевывает международные рынки. В Приморье сегодня активно реализуется программа развития сельского хозяйства и поддержки местных производителей, край уверенно наращивает производство мясной продукции, в первую очередь – свинины.

Метки: зерновой терминал, ТОР

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