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Политика

19 июля 2017, 20:10
Российские и японские парламентарии встретились в Москве

Российские и японские парламентарии встретились в Москве

Россия призывает Японию к конкретному экономическому сотрудничеству

Пять японских законодателей из верхней палаты страны встретились с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Москве, чтобы обсудить продвижение экономических предложений японской стороны, сообщает ЕНВ.

ПредседательСовета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Японии необходимо выработать конкретные шаги по сделкам в области экономического сотрудничества. Также, она подчеркнула, что это играет ключевую роль в достижении двустороннего мирного договора.

После переговоров, глава японской делегации Масаджи Мацуяма из правящей Либерально-демократической партии выступил перед журналистами. Он сообщил им, что Матвиенко сказала, насколько важно реализовать экономические соглашения, а выполнение плана сотрудничества имеет решающее значение для заключения мирного договора. Мацуяма также продолжил, отметив, что Матвиенко сказала, что Токио поможет ускорить это дело.

Ранее японская сторона в лице премьера страны Синдзо Абэ предложила установить связи между РФ и Японией в 8 областях, включая энергетику и развитие городов. Восемьдесят документов были подписаны между правительствами и компаниями на встрече высшего уровня в Японии в декабре прошлого года. Но эти усилия еще не привели к фактическим сделкам.

Напомним, что существует давний территориальный спор над четырьмя острова Курильской гряды. Японское правительство утверждает, что острова являются неотъемлемой частью территории Японии. Согласно японской официальной позиции, после Второй мировой войны острова были незаконно оккупированы. Спор заставил две страны отказаться от подписания мирного договора после окончания Второй мировой войны.

Метки: Курилы, переговоры

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