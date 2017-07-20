Направление в искусстве "Чосунхва" выходит за рамки прославления династии северокорейских вождей

Господин Мун, художник и профессор Джорджтаунского университета (Вашингтон, США), был поражен, когда узнал, что северокорейское искусство представляет собой нечто большее, чем пропагандистские плакаты, обещающие уничтожить власть "американских военных империалистов", сообщает ЕНВ со ссылкой на Yonhap.

Его первая встреча с необычной частью северокорейского искусства, известного как "Чосунхва", произошла в Вашингтоне – на местном рынке у торговца картин. Эта встреча вызвала у него два неизгладимых ощущения – шока и восхищения.

"Я вырос, получил сильное антикоммунистическое образование, поэтому был страшно удивлен, увидев изображение основателя Северной Кореи Ким Ир Сена в живописи. С другой стороны, картина была не похожа на то, что я когда-либо видел. Это было не похоже на восточные картины, с которыми я знаком, – поведал Мун. – Это направление в искусстве ломает представленияо типичной восточной картине, которую я знал до этого. Выражение творчества было очень лиричным и поэтичным. Кисть художника сумела коснуться моих эмоций".

В то время, когда профессор обнаружил для себя северокорейское направление в визуальном искусстве, он занимался работами о мифических китайских императрицах. Встреча с конкретно этими работами, по его словам, смогло пробудить его интеллектуальное и художественное любопытство. Притом настолько сильно, что он отправился в серьезное "исследовательское путешествие по художественным формам".

Как отмечает профессор,мало, кто видел это направление живописи лично, не говоря уже об академическом изучении.С сентября 2011 года он посетил Северную Корею девять раз, чтобы встретиться и взять интервью у художников, музейных чиновников, искусствоведов и преподавателей художественной школы.

По словам Муна, Северная Корея разработала уникальную художественную форму, которая подчеркивает, среди прочего, реалистическое выражение социалистической идеологии. "Поскольку северокорейские художники не подвергались внешнему влиянию в искусстве, они могли глубже погрузиться в реализм на протяжении последних 70 лет", - отметил искусствовед.

Вопреки двумерным и в основном монохромным восточным краскам картин восточноазиатских народов, произведения в стиле "Чосунхва" окрашены насыщенными цветами и нежными мазками кисти. Эти картины демонстрируют гораздо более динамичные ощущения. Картина на корейской традиционной бумаге, по его словам, требует крайней ловкости и мастерства кисти, поскольку нет места для фиксации.

По его словам, посещение самой закрытой в мире опасной страны физически и очень напряжено психически. "Каждый раз, когда я ездил в Северную Корею, я делал это с осознанием всех негативных последствий. Я не знаю, что произойдет, пока я там. Например, я могу быть ранен, или я могу попасть в тюрьму по любой причине", - сказал Мун. - Но как только я нахожусь на Севере, я чувствую себя комфортно. Когда я там, я не могу уйти. И я знаю, что у меня не будет проблем, если я буду придерживаться правил. Все, что я делаю – наблюдаю за их работой, записываю и слушаю то, что они говорят".

На протяжении многих лет Мун медленно налаживал личные отношения с некоторыми мастерами "Чосунхва", с которыми встречался. Однажды ему была предоставлена возможность посмотреть, как группа художников работает вместе, чтобы завершить крупную картину под названием "Чудо реки Чхончон".

Называя это "невероятным опытом", он сказал, что почувствовал искреннюю, невинную страсть, чтобы больше узнать о стиле "Чосунхва" и поделиться тем, что узнал с миром.Хотя, само собой разумеется, что северокорейское искусство используется для пропаганды северокорейского режима и идеологии.

Мун также заявил, что шесть лет его исследований отображены в книге, которую он надеется завершить этим летом. Они показали, что некоторые северокорейские произведения искусства должны получить должное мировое внимание. "Непрофессионалам в художественном деле было бы трудно понять искусство реализма Северной Кореи, потому что оно слишком богато и глубоко по содержанию. Там нет современного искусства, поэтому художники глубже и глубже проникают в суть вещей, как будто, добывая магму из вулкана", - охарактеризовал направление "Чосунхва" профессор Мун.