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Общество

19 июля 2017, 18:20
"Времена года" впервые представит на Приморской сцене известный скрипач Лоренц&#8209;Настурика Гершовичи

"Времена года" впервые представит на Приморской сцене известный скрипач Лоренц Настурика-Гершовичи

Цикл из четырех концертов "Времена года" бьёт все рекорды популярности

20 и 23 июля в качестве солиста и дирижёра Камерного ансамбля Приморской сцены Мариинского театра выступит концертмейстер Мюнхенского филармонического оркестра, руководитель Страдивари-ансамбля Мариинского театра Лоренц Настурика-Гершовичи (Германия). В программе двух вечеров — циклы "Времена года" двух выдающихся композиторов — Антонио Вивальди и Астора Пьяццоллы, сообщает ЕНВ.

Среди пяти с половиной сотен сочинений Антонио Вивальди цикл из четырех концертов "Времена года" бьёт все рекорды популярности. Так было с самого момента его появления. Едва в 1725 году концерты вышли в свет, как были сразу же оценены всей просвещенной Европой и стали хитом парижских "Духовных концертов".

Сюита Астора Пьяццоллы "Времена года в Буэнос-Айресе", созданная в 1965–70-х годах, написана в стиле "новое танго", являющим собой микст аргентинского танца с джазом и классической музыкой. Российский композитор Леонид Десятников сделал свободную транскрипцию "Времен года в Буэнос-Айресе" Пьяццоллы для скрипки и струнного оркестра, куда включил несколько цитат из "Времён года" Антонио Вивальди, устанавливая связь сквозь века двух музыкальных гениев.

В программе вечеров 20 и 23 июля прозвучат также произведения И.-С. Баха, Ф. Мендельсона, О. Респиги.

Камерный ансамбль Приморской сцены — коллектив, созданный на базе симфонического оркестра театра. В его состав входят лучшие музыканты-струнники, дипломанты и лауреаты международных музыкальных конкурсов. Все они — ведущие солисты симфонического оркестра Приморской сцены, и теперь предстанут в качестве интерпретаторов мировых шедевров камерной музыки. На II Международном Дальневосточном фестивале "Мариинский" коллектив впервые представит интересную программу, подготовленную под руководством всемирно признанного мастера камерного музицирования, скрипача и дирижёра Лоренца Настурики-Гершовичи (Германия).

"Когда есть такой великолепный концертмейстер, как Лоренц Настурика-Гершовичи, то солист уже не нужен", — писал о музыканте Эгберт Толл в Süddeutsche Zeitung. Настурика-Гершовичи неоднократно получал высокую оценку не только как скрипач, но и глава различных камерных ансамблей. В качестве солиста и дирижёра он выступает с коллективами топ-класса, среди которых Трио им. C. Челибидаке, "Виртуозы Берлинской филармонии", Октет Берлинской филармонии и Sinfonietta Berlin. С 2004 года Настурика-Гершовичи возглавляет Камерный оркестр Мюнхенской филармонии, а также занимает должность концертмейстера Мюнхенского филармонического оркестра.

На протяжении многих лет музыкант активно сотрудничает с маэстро Валерием Гергиевым. С 2013 года стал во главе Страдивари-ансамбля Мариинского театра — уникального коллектива, в котором исполнители играют только на старинных струнных инструментах работы Амати, Страдивари, Гварнери. Потрясающее звучание ансамбля и тонкое, стильное прочтение мировых музыкальных шедевров сделали коллектив одним из фаворитов петербургской публики.

Метки: Вивальди, Мариинский

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