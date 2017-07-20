Исследование: Хотите ли вы в ближайшем будущем завести семью и детей?

Центр социальных инноваций "Чёрный куб" провел социологическое исследование среди 9,5 тысяч респондентов на Дальнем Востоке в возрасте от 21 до 35 лет, не состоящих в браке и не имеющих детей. Специалисты центра выяснили, что только 26% молодых дальневосточников намерены создать семью и завести детей, сообщает ЕНВ.

Увеличение численности населения на Дальнем Востоке является стратегической задачей в условиях развития региона, приоритет которого был объявлен на высшем уровне президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2013 году. В настоящее время практически во всех субъектах ДФО в рамках различных механизмов экономического развития создаются проекты, рассчитанные на значительный платежеспособный спрос. Ввиду низкой плотности населения на российском Дальнем Востоке, многие экономические проекты рассчитаны на туристический потенциал самого населенного мирового региона, расположенного в непосредственной близости от границ ДФО – Азиатско-Тихоокеанского региона, но никак не на внутреннего потребителя.

Несмотря на значительные успехи в демографической политике страны последних лет, позволившие переломить тенденцию превышения уровня смертности над рождаемостью, за первые пять месяцев 2017 года, по данным Росстата, население страны из-за естественной убыли снизилось на 0,02%.

На Дальнем Востоке, ввиду суровых условий проживания на большей его части, за первый квартал 2017 года естественная убыль населения составила почти полторы тысячи человек. Более того, как показывали предыдущие исследования Центра социальных инноваций "Чёрный куб", динамика сокращения населения наблюдается почти во всех субъектах Дальнего Востока. Так, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю, население региона по-прежнему продолжает убывать, более того, говорить о динамике снижения темпов сокращения приморского населения пока не приходится: численность населения Приморья ежегодно сокращается на несколько тысяч человек.

Очевидно, что дальневосточному региону России для устойчивого развития своего экономического потенциала требуются новые меры в области демографической политики. Однако, их выработка должна подкрепляться данными социологических исследований, отображающими психологическое отношение молодежи к вопросам создания семьи и рождения детей.

Как показали результаты социологического исследования, завершившегося на прошлой неделе, только 26% дальневосточников в возрасте от 21 до 35 лет, не состоящих в браке и не имеющих детей, готовы к созданию семьи и продолжению рода. Планируют заводить семью еще 27% респондентов, однако эти опрошенные не хотят заводить детей. 47% молодых людей, принявших участие в опросе, и вовсе не хотят заводить семью и детей.

Социологическое исследование проводилось во всех девяти субъектах Дальнего Востока в период с 15 мая по 15 июля. В ходе опроса его участниками стали 9550 респондентов, подходящих под условия выборки исследования. Территориальный и количественный масштаб исследования позволил специалистам центра выявить отличительные особенности отношения молодых людей к вопросам создания семьи в отдельно взятых субъектах Дальневосточного федерального округа.

Согласно данным, наиболее неблагоприятными регионами Дальнего Востока с точки зрения планируемой рождаемости среди населения в возрасте до 35 лет в ближайшие годы являются Хабаровский край, Магаданская область, Камчатка, Чукотка и Приморье. В этих субъектах интервьюерами зафиксирован наиболее высокий уровень нежелания опрошенных заводить семью и детей. Напротив, на Сахалине и в Якутии 45% и 39% респондентов соответственно указали на то, что они планируют завести семью и детей. В Якутии только треть опрошенного населения негативно относятся к созданию семьи, в ЕАО и Амурской области этот показатель еще ниже – 32%.

Данное исследование показало ряд закономерностей. Во-первых, высокий уровень нежелания респондентов заводить семью и детей наблюдается в регионах, в которых высока доля приезжего населения. По данному показателю лидерами являются крупные города Приморского и Хабаровского краев с населением более 100 тысяч человек. Так, среди 2950 опрошенных в Приморье 38% респондентов переехали в регион в течение последних десяти лет из других субъектов Российской Федерации. Среди этих 38% опрошенных более 70% человек, по данным исследования, не хотят заводить семью и детей. В Хабаровском крае картина схожая – 41% "приезжих", из которых 76% респондентов не хотят заводить семью и детей.

Во-вторых, высокий уровень нежелания молодежи заводить семью и детей наблюдается в районах крайнего севера на северо-востоке Дальневосточного федерального округа. Как отмечают эксперты ЦСИ "Чёрный куб", на Чукотке, Камчатке и Колыме, кроме фактора большого количества приезжей трудоспособной молодежи влияет и высокая стоимость жизни в регионах, на порядок превосходящая уровень ценообразования даже на юге ДФО, не говоря о центральной части страны.

Что касается благоприятных регионов, в которых зафиксирован наибольший процент молодого населения, стремящегося к созданию семьи (Сахалинская область и Республика Якутия), то в них в значительной степени на уровень приверженности к традиционным семейным ценностям у молодежи играет высокий уровень регионализации. Прежде всего, она берет начало в национальной культуре Республики Якутии и в факторе географической отторванности Сахалина и Курил от материка.

"Подавляющее большинство тех опрошенных, которые не хотят заводить семью и детей, приехали в регионы из других частей страны и Дальнего Востока, — отмечает политолог, директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев. – Например, среди приморских респондентов была высока доля тех, кто приехал сюда из Хабаровского края, а также Благовещенска, Москвы и Санкт-Петербурга".

Таким образом, результаты исследования показали, что благоприятные условия для роста естественного роста населения могут возникнуть только в тех дальневосточных регионах, в которых местное население готово оставаться и продолжать свой род. В субъектах с высокой трудовой и образовательной миграцией реального улучшения демографической ситуации в ближайшие годы, согласно социологическому опросу, скорее всего, ожидать не стоит.