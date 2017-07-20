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Китай

19 июля 2017, 13:10
Китайская предпринимательница выращивает на Дальнем Востоке "зеленые" сельхозпродукты

Китайская предпринимательница выращивает на Дальнем Востоке "зеленые" сельхозпродукты

Сейчас ее фирма ведет подготовку к созданию Китайско-российского дальневосточного сельско-экологического комплекса "Солнечный свет"

Несмотря на то, что строительный бизнес китайской предпринимательницы Лю Сяо, некогда указом президента России Владимира Путина награжденной Орденом Дружбы, прекрасно развивался, она решительно сменила сферу деятельности и занялась сельским хозяйством, сообщает ЕНВ со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Отвечая на вопрос, почему она так поступила, Лю Сяо, более 10 лет ведущая бизнес в Еврейской автономной области России, сказала, что возможности, которые открыла инициатива "Пояс и путь" ("Экономический пояс Шелкового пути" и "Морской Шелковый путь 21-го века"), позволили без колебаний заняться новым делом - экологически чистым сельским хозяйством.

В настоящее время Лю Сяо возглавляет ООО Эксплуатационно-инвестиционная компания "Дунчжанькэбо". Эта фирма занимается развитием сельского хозяйства на Дальнем Востоке России, сейчас ведет подготовку к созданию Китайско-российского дальневосточного сельско-экологического комплекса "Солнечный свет".

"В Еврейской АО голубое небо и чистая вода, много заброшенных земель, уровень развития сельского хозяйства не слишком высокий. Я уверена, что выращенные на здешней земле "зеленые" сельхозпродукты могут найти большой рынок сбыта как в Китае, так и за его пределами", -отмечает предпринимательница.

Лю Сяо очень рада открывшимся возможностям для развития органического сельского хозяйства в ЕАО.

"Наша страна приняла много стимулирующих мер для развития "Пояса и пути". Развитие органического сельского хозяйства в России соответствует китайской концепции инновационного, согласованного, "зеленого", открытого и общедоступного развития. Безопасность пищевых продуктов - это важный вопрос, тесно связанный с благосостоянием народа", - сказала она.

Приняв окончательное решение, Лю Сяо с головой ушла в российское органическое сельское хозяйство. Она считает, что экономики КНР и РФ в значительной мере дополняют друг друга, и существует огромный потенциал торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Китай обладает богатым опытом и хорошими технологиями в сфере сельского хозяйства, а в России есть много необрабатываемых земель. РФ - это подходящее место для развития китайского сельского хозяйства нового типа.

"Мы выбрали Дальний Восток в качестве базы для развития сельского хозяйства, ориентируясь в первую очередь на огромную площадь здешних земель, в особенности в Еврейской АО. Режим температуры и осадков также неплохо подходит для растениеводства. Кроме того, наш земельный участок расположен на северном берегу реки Амур, расстояние для транспортировки (в Китай) небольшое, очень удобно", - рассказывает предпринимательница.

Ближайшая цель Лю Сяо такова: вести "Дунчжанькэбо" по пути экологичного сельского хозяйства, создать влиятельную селськохозяйственную зону государственного значения и крупнейшую за границей Китая базу для производства безопасных продуктов питания.

В эти дни Лю Сяо в высшей степени занята планированием главной образцово-показательной зоны для своей базы органического сельского хозяйства.

Проектирование комплекса "Солнечный свет" началось в 2015 году. К настоящему моменту в распоряжении компании уже имеется около 66,7 тыс. га земли, идет планирование первой очереди образцово-показательной зоны. Она включает в себя образцовую зону посадок, проект по развитию сельского хозяйства с контролируемой средой (выращивание в теплицах овощей, фруктов и цветов), проект по выращиванию лекарственных растений для китайской медицины, а также сервисный центр для сельхозтехники.

"Это первая сельскохозяйственная база в Еврейской АО, в создание которой надлежащим образом вложила свои средства частная компания, а также крупнейший местный проект в аграрной сфере", - с гордостью заявляет Лю Сяо.

Глава Ассоциации содействия бизнесу в рамках "Пояса и пути" китайского технопарка "Чжунгуаньцунь" Чжан Сяодун внимательно следит за деятельностью Лю Сяо. Он отмечает, что проект базы органического сельского хозяйства успешно продвигается благодаря тому, что судьба неразрывно связала Лю Сяо с администрацией и народом ЕАО. "Говоря по существу, это история о взаимном признании", - отмечает Чжан Сяодун.

Осенью 2013 года на Дальнем Востоке произошло страшное наводнение, особенно пострадала ЕАО. Было повреждено большое число зданий, множество людей осталось без крова.

"Я как раз тогда занималась в Еврейской АО строительством и сразу же подумала о том, чтобы использовать все мои возможности для помощи пострадавшим от стихии. Я связалась с местной администрацией и договорилась о строительстве домов для размещения людей, лишившихся крова. Честно говоря, построить за три месяца почти 10 тыс. квадратных метров жилья сложно: времени было мало, материалов не хватало, транспортировать приходилось на большие расстояния. Однако, чтобы пострадавшие могли до начала сибирских морозов поселиться в теплых квартирах, мы мобилизовали всех сотрудников, сконцентрировали все ресурсы и преодолели все трудности, в срок сдали качественные дома", - рассказывает предпринимательница.

Ее усилия высоко оценили полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и администрация ЕАО. Лю Сяо получила знак отличия за особые заслуги от властей ЕАО. В июле 2015 года Владимир Путин подписал указ о ее награждении Орденом Дружбы.

"За каждой историей успеха в "Чжунгуаньцуне" стоит бизнесмен, который твердо перенес все превратности судьбы", - подчеркивает Чжан Сяодун. Опыт Лю Сяо подтверждает его слова.

"В поисках подходящей земли мы с моей командой проехали сотни километров, потратили десятки часов на изучение рельефа одного земельного участка. Нередко приходилось утолять голод хлебом, а в пути мы встречали диких медведей. Проведя более десяти сложных исследований, мы наконец отобрали несколько подходящих участков", - вспоминает она.

Выбор земельного участка - это лишь одна из проблем, с которыми столкнулась предпринимательница, входя в новое для себя дело. Ей пришлось активно вникать в составление расписания полевых работ, уход за посевами, защиту от стихийных бедствий и множество других вопросов, чтобы нащупать пути их решения.

К счастью для Лю Сяо, она борется не в одиночку.

"Сельское хозяйство требует крупных инвестиций, а срок окупаемости большой. Своих собственных средств нам было бы далеко не достаточно", - подчеркивает она. Ассоциация содействия бизнесу в рамках "Пояса и пути" технопарка "Чжунгуаньцунь" и административный комитет отделения технопарка "Чжунгуаньцунь" в пекинском районе Хайдянь оказывают Лю Сяо большую поддержку и содействие.

Говоря о мерах по поддержке "Дунчжанькэбо", Чжан Сяодун отмечает, что любой компании для успеха необходимы "люди, деньги и ресурсы". Его ассоциация не только помогает фирме Лю Сяо решать финансовые вопросы, но и оказывает содействие в сферах кадров и ресурсов, поддерживая ее в создании бизнеса в России.

Глава административного комитета отделения технопарка "Чжунгуаньцунь" в пекинском районе Хайдянь Ли Чанпин сообщила, что они также проводят тренинги по интернационализации бизнеса, рассказывают о запретах и ограничениях в тех странах, в которых хотят работать предприниматели, обучают налаживанию контактов с местными жителями и помогают фирмам изучать опыт других компаний по созданию стартапов.

14-15 мая в Пекине прошел Форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути". Его основная тема - "Укрепление международного сотрудничества, совместное строительство "Пояса и пути", осуществление взаимовыгодного развития". Компания "Дунчжанькэбо" в это же время подписала договор с российской стороной.

Оглядываясь на жизненный путь, Лю Сяо ясно ощущает, какое глубокое влияние на нее и ее компанию оказала инициатива "Пояс и путь". "Когда правительство твоей страны оказывает тебе поддержку, то гораздо удобнее как контактировать с местными властями, так и реализовывать стратегию по выводу за пределы Китая оборудования и финансовых средств для организации производства за рубежом, ориентированного на поставки продукции в Китай", - уверена она.

Метки: ЕАО, Китай, сельское хозяйство

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