Китайская предпринимательница выращивает на Дальнем Востоке "зеленые" сельхозпродукты

Несмотря на то, что строительный бизнес китайской предпринимательницы Лю Сяо, некогда указом президента России Владимира Путина награжденной Орденом Дружбы, прекрасно развивался, она решительно сменила сферу деятельности и занялась сельским хозяйством, сообщает ЕНВ со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Отвечая на вопрос, почему она так поступила, Лю Сяо, более 10 лет ведущая бизнес в Еврейской автономной области России, сказала, что возможности, которые открыла инициатива "Пояс и путь" ("Экономический пояс Шелкового пути" и "Морской Шелковый путь 21-го века"), позволили без колебаний заняться новым делом - экологически чистым сельским хозяйством.

В настоящее время Лю Сяо возглавляет ООО Эксплуатационно-инвестиционная компания "Дунчжанькэбо". Эта фирма занимается развитием сельского хозяйства на Дальнем Востоке России, сейчас ведет подготовку к созданию Китайско-российского дальневосточного сельско-экологического комплекса "Солнечный свет".

"В Еврейской АО голубое небо и чистая вода, много заброшенных земель, уровень развития сельского хозяйства не слишком высокий. Я уверена, что выращенные на здешней земле "зеленые" сельхозпродукты могут найти большой рынок сбыта как в Китае, так и за его пределами", -отмечает предпринимательница.

Лю Сяо очень рада открывшимся возможностям для развития органического сельского хозяйства в ЕАО.

"Наша страна приняла много стимулирующих мер для развития "Пояса и пути". Развитие органического сельского хозяйства в России соответствует китайской концепции инновационного, согласованного, "зеленого", открытого и общедоступного развития. Безопасность пищевых продуктов - это важный вопрос, тесно связанный с благосостоянием народа", - сказала она.

Приняв окончательное решение, Лю Сяо с головой ушла в российское органическое сельское хозяйство. Она считает, что экономики КНР и РФ в значительной мере дополняют друг друга, и существует огромный потенциал торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Китай обладает богатым опытом и хорошими технологиями в сфере сельского хозяйства, а в России есть много необрабатываемых земель. РФ - это подходящее место для развития китайского сельского хозяйства нового типа.

"Мы выбрали Дальний Восток в качестве базы для развития сельского хозяйства, ориентируясь в первую очередь на огромную площадь здешних земель, в особенности в Еврейской АО. Режим температуры и осадков также неплохо подходит для растениеводства. Кроме того, наш земельный участок расположен на северном берегу реки Амур, расстояние для транспортировки (в Китай) небольшое, очень удобно", - рассказывает предпринимательница.

Ближайшая цель Лю Сяо такова: вести "Дунчжанькэбо" по пути экологичного сельского хозяйства, создать влиятельную селськохозяйственную зону государственного значения и крупнейшую за границей Китая базу для производства безопасных продуктов питания.

В эти дни Лю Сяо в высшей степени занята планированием главной образцово-показательной зоны для своей базы органического сельского хозяйства.

Проектирование комплекса "Солнечный свет" началось в 2015 году. К настоящему моменту в распоряжении компании уже имеется около 66,7 тыс. га земли, идет планирование первой очереди образцово-показательной зоны. Она включает в себя образцовую зону посадок, проект по развитию сельского хозяйства с контролируемой средой (выращивание в теплицах овощей, фруктов и цветов), проект по выращиванию лекарственных растений для китайской медицины, а также сервисный центр для сельхозтехники.

"Это первая сельскохозяйственная база в Еврейской АО, в создание которой надлежащим образом вложила свои средства частная компания, а также крупнейший местный проект в аграрной сфере", - с гордостью заявляет Лю Сяо.

Глава Ассоциации содействия бизнесу в рамках "Пояса и пути" китайского технопарка "Чжунгуаньцунь" Чжан Сяодун внимательно следит за деятельностью Лю Сяо. Он отмечает, что проект базы органического сельского хозяйства успешно продвигается благодаря тому, что судьба неразрывно связала Лю Сяо с администрацией и народом ЕАО. "Говоря по существу, это история о взаимном признании", - отмечает Чжан Сяодун.

Осенью 2013 года на Дальнем Востоке произошло страшное наводнение, особенно пострадала ЕАО. Было повреждено большое число зданий, множество людей осталось без крова.

"Я как раз тогда занималась в Еврейской АО строительством и сразу же подумала о том, чтобы использовать все мои возможности для помощи пострадавшим от стихии. Я связалась с местной администрацией и договорилась о строительстве домов для размещения людей, лишившихся крова. Честно говоря, построить за три месяца почти 10 тыс. квадратных метров жилья сложно: времени было мало, материалов не хватало, транспортировать приходилось на большие расстояния. Однако, чтобы пострадавшие могли до начала сибирских морозов поселиться в теплых квартирах, мы мобилизовали всех сотрудников, сконцентрировали все ресурсы и преодолели все трудности, в срок сдали качественные дома", - рассказывает предпринимательница.

Ее усилия высоко оценили полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и администрация ЕАО. Лю Сяо получила знак отличия за особые заслуги от властей ЕАО. В июле 2015 года Владимир Путин подписал указ о ее награждении Орденом Дружбы.

"За каждой историей успеха в "Чжунгуаньцуне" стоит бизнесмен, который твердо перенес все превратности судьбы", - подчеркивает Чжан Сяодун. Опыт Лю Сяо подтверждает его слова.

"В поисках подходящей земли мы с моей командой проехали сотни километров, потратили десятки часов на изучение рельефа одного земельного участка. Нередко приходилось утолять голод хлебом, а в пути мы встречали диких медведей. Проведя более десяти сложных исследований, мы наконец отобрали несколько подходящих участков", - вспоминает она.

Выбор земельного участка - это лишь одна из проблем, с которыми столкнулась предпринимательница, входя в новое для себя дело. Ей пришлось активно вникать в составление расписания полевых работ, уход за посевами, защиту от стихийных бедствий и множество других вопросов, чтобы нащупать пути их решения.

К счастью для Лю Сяо, она борется не в одиночку.

"Сельское хозяйство требует крупных инвестиций, а срок окупаемости большой. Своих собственных средств нам было бы далеко не достаточно", - подчеркивает она. Ассоциация содействия бизнесу в рамках "Пояса и пути" технопарка "Чжунгуаньцунь" и административный комитет отделения технопарка "Чжунгуаньцунь" в пекинском районе Хайдянь оказывают Лю Сяо большую поддержку и содействие.

Говоря о мерах по поддержке "Дунчжанькэбо", Чжан Сяодун отмечает, что любой компании для успеха необходимы "люди, деньги и ресурсы". Его ассоциация не только помогает фирме Лю Сяо решать финансовые вопросы, но и оказывает содействие в сферах кадров и ресурсов, поддерживая ее в создании бизнеса в России.

Глава административного комитета отделения технопарка "Чжунгуаньцунь" в пекинском районе Хайдянь Ли Чанпин сообщила, что они также проводят тренинги по интернационализации бизнеса, рассказывают о запретах и ограничениях в тех странах, в которых хотят работать предприниматели, обучают налаживанию контактов с местными жителями и помогают фирмам изучать опыт других компаний по созданию стартапов.

14-15 мая в Пекине прошел Форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути". Его основная тема - "Укрепление международного сотрудничества, совместное строительство "Пояса и пути", осуществление взаимовыгодного развития". Компания "Дунчжанькэбо" в это же время подписала договор с российской стороной.

Оглядываясь на жизненный путь, Лю Сяо ясно ощущает, какое глубокое влияние на нее и ее компанию оказала инициатива "Пояс и путь". "Когда правительство твоей страны оказывает тебе поддержку, то гораздо удобнее как контактировать с местными властями, так и реализовывать стратегию по выводу за пределы Китая оборудования и финансовых средств для организации производства за рубежом, ориентированного на поставки продукции в Китай", - уверена она.