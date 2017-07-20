Приморские депутаты готовы оказать поддержку обманутым дольщикам

На расширенном заседании комитета по экономической политике и собственности депутаты обсудили ситуацию, в которую попали приморцы, чьи денежные средства были привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права были нарушены, а также рассмотрели меры для решения этой проблемы, сообщает ЕНВ со ссылкой на ЗСПК.

Также в работе комитета приняли участие представители краевой прокуратуры, компаний-застройщиков и инициативных групп обманутых дольщиков.

Как сообщил руководитель инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Михаил Заиченко, сейчас в Приморье работает 56 компаний-застройщиков. Они ведут строительство 105 объектов, из которых 81 жилой дом возводится с привлечением денежных средств граждан. При этом необходимые нормы установлены федеральным законом "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости".

Михаил Заиченко назвал самые проблемные стройки, где привлекались средства дольщиков. Большинство объектов незавершенного строительства находятся во Владивостоке. В частности, среди них многоквартирные дома по ул. Кипарисовая, 2 (блок-секции 6 и 7), ул. Грибоедова, 46, ул. Славянская, 17, ул. Кипарисовая, 26, ул. Зейская, а также микрорайон малоэтажной жилой застройки в районе ул. Замараева и ул. Анисимова в Партизанске. В результате, пострадавшими оказалось 1049 человек, вложивших свои деньги в строительство этих и других объектов долевого строительства.

Депутаты высказали свои мнения по решению проблемы обманутых дольщиков. Алексей Козицкий предложил проводить постоянный мониторинг объектов незавершенного строительства на заседаниях комитета по экономической политике и собственности с тем, чтобы более эффективно решать вопросы, возникающие у граждан, участвующих в долевом строительстве.

По мнению депутата Артема Самсонова, необходимо привлекать органы внутренних дел в случае возникновения проблем при возведении жилых многоквартирных домов, которые строятся по схеме долевого участия граждан.

"У нас есть система страхования объектов долевого строительства. Она должна компенсировать возникающие расходы проблемных строек. А этого сейчас не происходит", - считает председатель комитета по экономической политике и собственности Александр Костенко.

Депутат Андрей Ищенко предложил свое решение проблемы обманутых дольщиков. "Я внес законопроект, суть которого в том, что строительным компаниям будут выделяться земельные участки для возведения жилья. При этом часть квартир застройщики будет передавать обманутым дольщикам, - рассказал он. – Принцип такой: земля должна быть выделена без аукциона, без торгов. Я думаю, что за 2-3 года мы решим проблему недостроенных объектов".

"У нас складывается порочная практика, когда застройщики по сути прикрываются дольщиками, - сказал председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания Дмитрий Новиков. – И государство вынуждено за свой счет вести строительство и всячески помогать недобросовестным застройщикам. Причем эти застройщики не попадают в "черные списки" и даже продолжают свою деятельность".

Как считает депутат Александр Лось, в ситуацию, сложившуюся с обманутыми дольщиками, должны более активно вмешиваться правоохранительные органы. "У меня предложение, чтобы на уровне прокуратуры этому вопросу было уделено максимум внимания, - отметил он. – Помощь правоохранительных органов в решении проблемы обманутых дольщиков крайне необходима".

Подводя итог заседания, председатель комитета по экономической политике и собственности Александр Костенко отметил, что до 1 августа нужно утвердить "дорожную карту" для решения вопросов с теми проблемными домами, о которых шла речь, и определить сроки реализации необходимых мер. "Мы продолжим мониторинг строительства домов с долевым участием, - сказал он. – И обязательно вернемся к этому вопросу, чтобы посмотреть, какие изменения произошли в решении проблемы обманутых дольщиков".

Напомним, Правительство России представило поправки к законопроекту о совершенствовании механизма защиты прав граждан — участников долевого строительства.Изменениями предусматривается создание публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства" путём преобразования фонда, на который возложены функции по управлению компенсационным фондом.

Прописывается и сумма, которую застройщик будет обязан внести в Фонд. Речь идет о о фиксированном уровне взносов на переходный период до 1 июля 2018 года в размере 1,2%. Размеры взносов застройщиков в компенсационный фонд будут рассчитываться по единой методике, которая будет утверждаться Правительством России, отмечается в документе.

Также предполагается обеспечение дополнительной прозрачности деятельности Фонда, в том числе контроль и аудит со стороны Счётной палаты, а также парламентский контроль.