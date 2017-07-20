В Приморье суд рассмотрит дело о незаконной банковской деятельности

Прокурором Приморского края утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Владивостока, который обвиняется в осуществлении банковских операций без регистрации или без специального разрешения (лицензии), если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, сообщает ЕНВ со ссылкой на прокуратуру края.

По версии следствия, фигурант с марта 2013 года в течение года на возмездной основе, систематически оказывал услуги по обналичиванию денежных средств отдельным юридическим лицам, которые стремились к незаконной оптимизации налогообложения и сокращению дополнительных организационных расходов. Оказываемые им банковские операции были связаны с кассовым обслуживанием компаний.

Для этих целей он использовал расчетные счета подконтрольных ему "фиктивных" фирм, которые не являлись банковскими учреждениями и не имели лицензии (разрешения) на осуществление банковских операций.

От незаконных банковских операций фигурант извлек доход в размере 2 млн. 589 тыс. рублей. Преступные деяния выявлены сотрудниками Управления ФСБ России по Приморскому краю.

Клиентами предприимчивого гражданина являлись крупные строительные и торговые предприятия, организации, осуществляющие свою деятельность в области спорта, и др.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Ленинский районный суд города Владивостока для рассмотрения по существу.