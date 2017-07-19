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В мире

19 июля 2017, 10:10
На Филиппинах появится административный район для мусульман

На Филиппинах появится административный район для мусульман

Президент Филиппин Родриго Дутерте выразил намерение ускорить создание мусульманского автономного района на юге страны

Законопроект о создании отдельного региона был отправлен президенту Дутерте в понедельник. Президент Филиппин поддержал его и пообещал ускорить процесс реализации данного законопроекта, сообщает ЕНВ.

В 2014 году крупнейшая мусульманская сепаратистская группировка страны, Исламский фронт освобождения Моро, допустилаидею мирного соглашения с правительством Филиппин в том случае, если ей будет разрешено создать автономную политическую структуру.

Речь идет о создании административной единицы для мусульман на южном острове Минданао. Военизированные группы в Минданао периодически сталкивались с правительственными силами с 1970-х годов в поисках независимости.

Дутерте хочет усмирить растущее влияние исламской государственной группы в Минданао, оказывая поддержку жителям мусульманского вероисповедания.Последние стычки на острове произошли в мае этого года. Они были связаны спопыткой создания боевых укреплений на острове повстанцами.

Сообщается, что длительное отложение вопроса о наделении Минданао статусом автономии было вызвано опасением связей между Фронтом исламского освобождения Моро и запрещённой в России террористическойгруппировки ИГИЛ.

Метки: мусульмане, Филиппины

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