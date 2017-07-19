Законодатели Индии отдали свои голоса на выборах президента страны

Победитель заменит уходящего президента Пранаба Мукерджи, который завершает свой пятилетний срок пребывания насвоем посту. Нынешние выборы – это политическая борьба между двумя кандидатами, сообщает ЕНВ.

Основным претендентомна победу в выборах президента страны считается бывший губернатор штата Бихар Рам Натх Ковинд из правящей партии "Бхаратия Джаната", которую возглавляет нынешний глава государства, премьер-министром республики Нарендра Моди. Его оппонентом является бывший спикер нижней палаты Меира Кумар, который поддерживается оппозиционной Партией Конгресса.

В голосовании в понедельник приняли участие 776 членов обеих палат парламента и 4 120 членов местных ассамблей.

Роль президента в Индии считается церемониальной. Но президент в этой стране, как и во многих других, является главнокомандующим вооруженными силами и, в конечном счете, утверждает законопроекты, принятые в парламенте.

Действующий президент Мукхерджи приступил к работе при поддержке Партии Конгресса, которая имела статус правящей до тех пор, пока не потерпела поражение на всеобщих выборах 2014 года.

Администрация премьер-министра Моди стремится укрепить свою власть над государственными институтами, выиграв выборы президента. Официальные результаты голосования будут объявлены в четверг.