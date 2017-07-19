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Южная Корея

18 июля 2017, 18:30
Сеул предлагает провести межкорейские военные переговоры

Сеул предлагает провести межкорейские военные переговоры

Военные чиновники КНДР и Республики Кореи не вели диалог уже почти три года

Правительство Южной Кореи предложило провести межкорейские переговоры между военными чиновниками в пятницу. Оно также призвало к переговорам 1-го уровня на мероприятии Красного Креста, посвященном воссоединению отдельных семей, сообщает ЕНВ.

Высокопоставленный чиновник Министерства обороны заявил на пресс-конференции в понедельник, что Южная Корея просит провести военные переговоры с Севером в деревне перемирия Панмунджом. Встреча планируется на 21 июля. Переговоры должны быть направлены на прекращение враждебных действий, которые усиливают напряженность на военной демаркационной линии. Это будет первый подобный диалог почти за 3 года.

Должностные лица Южнокорейского Красного Креста сообщили прессе, что переговоры предлагаются на 1 августа в Панмунджоме. Также они заявили, что надеются, что семьи, разделенные Корейской войной, могут встретиться 4 октября, чтобы отметить 10-ю годовщину второй встречи между официальными лицами двух стран по воссоединению семей. Предыдущее воссоединение семей состоялось в октябре 2015 года.

Южнокорейский министр по делам объединенияЧоМён-Гьонсказал в своём заявлении, что Север должен принять предложения, если он действительно ищет мир на Корейском полуострове. По его словам, только при этом условии прогресс в двусторонних отношениях будет заметен.

Президент Южной Кореи Мун Джэин стремится улучшить двусторонние связи. Во время выступления в Германии, 6 июля он выразил надежду на то, что враждебные действия между двумя странами прекратятся 27 июля. В этот день исполнится 64 годас момента перемирия 1953 года, которое обозначило прекращение огня в Корейской войне. Президент также сказал, что он поддерживает план воссоединения семей. 

Метки: переговоры, Северная Корея, Южная Корея

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