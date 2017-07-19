Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Япония

18 июля 2017, 17:40
В возрасте 105 лет скончался легендарный японский доктор Сигэаки Хинохара

В возрасте 105 лет скончался легендарный японский доктор Сигэаки Хинохара

Последователь здорового старения умер от дыхательной недостаточности у себя дома во вторник утром

Легендарный японский доктор родился в 1911 году в префектуре Ямагути, в западной Японии. Хинохара начал свою карьеру в качестве врача в 1941 году. Автор известного бестселлера "О том, как жить хорошо и долго" скончался накануне в своем доме на 106-м году жизни, сообщает ЕНВ.

В рамках своих усилий по профилактике заболеваний, связанных с образом жизни, он разработал и ввёл в 1954 году комплексную медицинскую проверку в Токийской больнице. Это было первое частное медицинское учреждение, предоставляющее эту услугу.

Он призывал к созданию общества, в котором пожилые люди могли бы играть активную роль. В 2001 году он опубликовал книгу "О том, как жить хорошо и долго", которая была распродана тиражом в миллион экземпляров.

Практикуяврачебное дело даже после 100 лет, Хинохара расширил свою деятельность на многие другие направления. Он написал проект сценария мюзикла для детей, основанный на американской книге с картинками "Падение Фредди Лифа".

По иронии судьбы, в 1970 году Хинохара был на волосок от смерти, когда провел 4 дня в качестве заложника после того, как самолет, на котором он находился, был захвачен экстремистами. Сигэаки Хинохара оказал огромное влияние на современную жизнь Японии. Его идеи стали способствовать вовлечению людей в возрасте в активную социальную жизнь.  

Метки: долгожители, Япония

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Активисты японского города Хиросима вышли на шествие против распространения ядерного оружияАктивисты японского города Хиросима вышли на шествие против распространения ядерного оружия
17 июля 2017, 17:50
В параде приняли участие около 30 активистов
Синдзо Абэ пообещал усилить взаимодействие с Россией и Финляндией по вопросам АрктикиСиндзо Абэ пообещал усилить взаимодействие с Россией и Финляндией по вопросам Арктики
13 июля 2017, 12:50
Японский премьер поздравил финнов со столетием независимости
Как изменился Токио за 50 лет?Как изменился Токио за 50 лет?
12 июля 2017, 20:30
Журналисты сравнили японскую столицу в момент Олимпиады 1964 года и в преддверии Игр-2020

Последние новости

Приморские депутаты готовы оказать поддержку обманутым дольщикамПриморские депутаты готовы оказать поддержку обманутым дольщикам
сегодня, 12:20
До 1 августа появится "дорожную карту" для решения вопросов с теми проблемными домами
В Приморье суд рассмотрит дело о незаконной банковской деятельностиВ Приморье суд рассмотрит дело о незаконной банковской деятельности
сегодня, 12:10
Фигурант получил доход в размере 2 млн. 589 тыс. рублей
На Филиппинах появится административный район для мусульманНа Филиппинах появится административный район для мусульман
сегодня, 10:10
Президент Филиппин Родриго Дутерте выразил намерение ускорить создание мусульманского автономного района на юге страны

От первого лица

Елена Чайковская: Облигации позволяют распределить свои инвестиции и получать регулярный доход
18.07.2017 13:00
Елена Чайковская: Облигации позволяют распределить свои инвестиции и получать регулярный доход
19.06.2017 13:30
Кристина Разуваева: SMM-специалисту необходимо понимать, с чем и кем он работает
13.06.2017 11:10
Андрей Коркунов: Мы вышли из проектов по всей России и сосредоточились на работе в Приморье

Самые популярные

Горячие обсуждения

18.07.2017 13:00
Елена Чайковская: Облигации позволяют распределить свои инвестиции и получать регулярный доход 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+