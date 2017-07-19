В возрасте 105 лет скончался легендарный японский доктор Сигэаки Хинохара

Легендарный японский доктор родился в 1911 году в префектуре Ямагути, в западной Японии. Хинохара начал свою карьеру в качестве врача в 1941 году. Автор известного бестселлера "О том, как жить хорошо и долго" скончался накануне в своем доме на 106-м году жизни, сообщает ЕНВ.

В рамках своих усилий по профилактике заболеваний, связанных с образом жизни, он разработал и ввёл в 1954 году комплексную медицинскую проверку в Токийской больнице. Это было первое частное медицинское учреждение, предоставляющее эту услугу.

Он призывал к созданию общества, в котором пожилые люди могли бы играть активную роль. В 2001 году он опубликовал книгу "О том, как жить хорошо и долго", которая была распродана тиражом в миллион экземпляров.

Практикуяврачебное дело даже после 100 лет, Хинохара расширил свою деятельность на многие другие направления. Он написал проект сценария мюзикла для детей, основанный на американской книге с картинками "Падение Фредди Лифа".

По иронии судьбы, в 1970 году Хинохара был на волосок от смерти, когда провел 4 дня в качестве заложника после того, как самолет, на котором он находился, был захвачен экстремистами. Сигэаки Хинохара оказал огромное влияние на современную жизнь Японии. Его идеи стали способствовать вовлечению людей в возрасте в активную социальную жизнь.