Новые локации Диснейленда станут 24-часовым погружением в мир "Звездных войн"

"Walt Disney Co" анонсировала, что построит "завораживающий" отель в стиле реалий "Звездных войн". Кроме того, планируется строительство локаций в городе Орландо, расположенном в штате Флорида, а также в Анахайме штата Калифорния. Строительство будет проведено в рамках инвестиций, полученных подразделением тематических парков компании в субботу, сообщает ЕНВ.

В компании "Disney" отметили, что две тематические локации в стиле "Звездных войн", которые будут построены, носят название "Звездные войны: край Галактики". Они будут открыты в Анахайме в Калифорнии и в Орландо во Флориде. Открытие двух тематических парков планируется на 2019 год.

Об этом было объявленона мероприятии для фанатов, проводимом в конференц-центре Анахайма, рядом с парками "Disneyland2 и "California Adventure". Тематические парки – второй по величине проекткорпорации "Disney" после телевизионного. Компания вкладывает значительные средства в этот бизнес, полагая, что парковые аттракционы не могут быть легко скопированы конкурентами или устареть вместе с новыми технологиями.

"В мире нет технологий виртуальной реальности, которые будут тиражировать то, что вы физически чувствуете, идя по этой главной улице", - сказал глава отдела тематических парков "Disney" Боб Чапек в начале этого года. По его словам, в этом он видит однуиз главных причин покупки билетов для посещения "Диснейленда".

Локации тематических парков "Disney" постоянно расширяются, вовлекая в себя всё больше новых отделов по фильмам и мультфильмам.

Например, не так давно в Шанхае была открыта локация по фильму "Трон". Также планируется открытие парка в Париже на тему мультфильма "Рататуй". Аналогичным образом, планируется парк на тему франшизы "Стражи галактики".