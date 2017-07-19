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Экономика

18 июля 2017, 14:10
Китайская компания готова инвестировать в портовую инфраструктуру в Приморье

Китайская компания готова инвестировать в портовую инфраструктуру в Приморье

В рамках реализации проектов развития МТК предусматривается модернизация приграничной инфраструктуры

Китайская компания Hebei Port Group заинтересована в инвестициях в строительство портовой инфраструктуры в Приморье, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Китайская делегация прибыла в Приморье, чтобы изучить возможности участия Hebei Port Group в сотрудничестве соседних территорий и развитии логистической отрасли, отметил на встрече с властями края заместитель директора департамента коммерции провинции Хэйлунцзян Мэн Линь.

"Сегодня мы ведем активные переговоры со странами Юго-Восточной Азии и Южной Америки о строительстве портовой инфраструктуры, и, если будет такая возможность, нам интересно было бы инвестировать в Приморье в данном направлении. Планируем посмотреть Порт Восточный и Владивостокский морской торговый порт", – сообщил замдиректора компании Чэнь Хайле.

Власти Приморья поддержали инициативу китайского бизнесмена и предложили также рассмотреть возможность инвестирования и в другие проекты края, связанные со строительством международного транспортного коридора "Приморье-1".

"Уверен, что порты вашей компании могут и должны получать больше грузов, которые будут отправляться по МТК через южные порты Приморья в провинцию Хэбэй. Мы ставим перед собой задачу, чтобы объем таких грузов в ближайшие годы превысил 100 миллионов тонн. В настоящее время Минтранс проводит реконструкцию пункта пропуска Пограничный-Суйфэньхэ, завершить которую планируется в 2018 году. Приморский край, в свою очередь, ведет строительство и реконструкцию дорог между портами Находка, Восточный и Суйфэньхэ. А собственники портов юга Приморья работают над расширением мощностей, в том числе путем строительства угольных и контейнерных терминалов. Предлагаем вашей компании принять участие в реализации каждого из этих проектов за исключением пунктов пропуска. Здесь не могу не отметить про максимально благоприятные условия ведения бизнеса, созданные режимами Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития", – подчеркнул директор департамента международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков.

Hebei Port Group является комплексным государственным предприятием в области строительства портов, развития и управления госимуществом. Включает в себя мощности портов Циндао, Цаофэйдянь, Хуангэ и около 40 небольших портов в Бохайском заливе. Общий актив – 53 миллиарда юаней. Грузооборот компании в прошлом году составил 310 миллионов тонн, в том числе 200 миллионов тонн угля.

МТК "Приморье-1" и "Приморье-2" проходят через территорию свободного порта Владивосток и соединяют китайские провинции Хэйлунцзян и Цзилинь с портами Приморского края. В рамках реализации проектов развития транспортных коридоров предусматривается модернизация приграничной инфраструктуры, включая строительства сухих портов и складских помещений, а также участков автомобильной дороги Владивосток-Находка-Порт Восточный на условиях государственно-частного партнерства.

Метки: инвестиции, Китай, порт

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