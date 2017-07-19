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Политика

12 июля 2017, 13:50

Расценки для публикации предвыборных материалов

Уведомление о предоставлении услуг на изготовление и размещение агитационных материалов кандидатов в депутаты Думы города Владивостока

СИ "Ежедневные Новости Владивостока" в соответствии с законодательством РФ о выборах уведомляет о предоставлении услуг на изготовление и размещение агитационных материалов политическим партиям, их региональным отделениям, кандидатам на выборах депутатов Думы города Владивостока, назначенных на 10 сентября 2017 года, на сайте сетевого периодического издания "Ежедневные Новости Владивостока" http://novostivl.ru, Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором), по следующим расценкам:

  • Обработка материалов заказчика (создание информационной статьи для публикации в новостной ленте на основе предоставленных материалов не более 5 000 знаков) – 7 000 рублей
  • Подготовка информационного сообщения с выездом журналиста на место (не более 5 000 знаков) – 10 000 рублей
  • Подготовка фоторепортажа (до 15 фотографий) –15 000 рублей
  • Размещение материала в ленте новостей (не более 5000 знаков) – 7 000 рублей.
  • Интервью – 20 000 рублей.
  • Размещение баннера на сайте сетевого издания http://novostivl.ru сроком на 4 недели (размер 240*400 pixl, 100% показов) – 50 000 рублей,
  • Размещение готового видео материала заказчика в ленте новостей на сайте сетевого издания 1 секунда – 70 рублей (не менее 3-х минут).

Метки: выборы 2017

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