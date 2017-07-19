Расценки для публикации предвыборных материалов

Уведомление о предоставлении услуг на изготовление и размещение агитационных материалов кандидатов в депутаты Думы города Владивостока
СИ "Ежедневные Новости Владивостока" в соответствии с законодательством РФ о выборах уведомляет о предоставлении услуг на изготовление и размещение агитационных материалов политическим партиям, их региональным отделениям, кандидатам на выборах депутатов Думы города Владивостока, назначенных на 10 сентября 2017 года, на сайте сетевого периодического издания "Ежедневные Новости Владивостока" http://novostivl.ru, Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором), по следующим расценкам:
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