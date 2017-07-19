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Общество

18 июля 2017, 13:30
Верховный суд подтвердил запрет "Свидетелей Иеговы" в России

Верховный суд подтвердил запрет "Свидетелей Иеговы" в России

Высший судебный орган отклонил апелляцию центра и объявил правомочным решение о ликвидации организации

Апелляционная коллегия Верховного суда России оставила в силе решение о признании "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией, ее ликвидации и запрете деятельности на территории страны, сообщает ЕНВ.

"Менее часа совещания понадобилось коллегии из трех судей Верховного суда, чтобы оставить без изменения решение, принятое ранее судьей Юрием Иваненко, о ликвидации и запрете всех без исключения зарегистрированных организаций этой религии, — сообщается на сайте организации. Постановление суда вступило в силу.

Поскольку больше нет эффективных внутрироссийских средств правовой защиты, верующие будут апеллировать в Европейский суд по правам человека и другие международные организации.

Ранее судья постановил признать главную организацию "Свидетелей Иеговы" в РФ экстремистской и ликвидировать ее. Также суд постановил обратить в доход государства имущество организации. Таким образом, суд удовлетворил административный иск Минюста.

12 октября 2016 года Тверской суд Москвы вынес предупреждение "Свидетелям Иеговы" за экстремистскую деятельность. Согласно российскому законодательству, если в установленный в предупреждении срок религиозное объединение не устраняет нарушения или выявляются новые факты, свидетельствующие о признаках экстремизма, то организация подлежит ликвидации.

"Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" — головная организация, управляющая филиалами "Свидетелей Иеговы" в России. "Свидетели Иеговы"отмечают, что решение ВС напрямую затрагивает около 400 зарегистрированных местных религиозных организаций "Свидетелей Иеговы" в России, а также касается всех 2277 религиозных групп по стране, объединяющих 175 тысяч их последователей.

Метки: Верховный суд, Свидетелей Иеговы

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