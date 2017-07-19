Елена Чайковская: Облигации позволяют распределить свои инвестиции и получать регулярный доход

Развитие рынка ценных бумаг, переход субъектов РФ и предприятий от банковских кредитов к публичному долгу, а также увеличение количества частных инвесторов – эти темы все чаще обсуждаются на самых разных уровнях. В этом году Центральный банк Российской Федерации даже решил провести серию "образовательных" мероприятий для бизнеса и властей в регионах, одно из которых прошло и во Владивостоке. В чем суть этих пока не слишком популярных в России финансовых инструментов, каковы перспективы их развития, могут ли облигации пригодиться Дальнему Востоку и Приморью – об этом корреспонденту ЕНВ, рассказала директор Департамента развития финансовых рынков Банка России Елена Чайковская.

На сегодняшний день существует огромное разнообразие ценных бумаг, имеющих обращение на финансовом рынке. Наиболее интересными ценными бумагами для потенциальных покупателей являются акции и облигации, в чем их разница?

Действительно, акции и облигации на сегодняшний день являются двумя наиболее популярными видами ценных бумаг на российском финансовом рынке. При этом путать их нельзя – по своей механике это два разных инструмента, о чем, безусловно, необходимо знать любому инвестору, в том числе и частному.

Если не вдаваться в детали, то приобретая акции какого-либо открытого акционерного общества, инвестор приобретает и определенную долю в её уставном капитале, что и дает ему право на получение какой-то части прибыли данного акционерного общества. Также, в случае банкротства или ликвидации, инвестор становится владельцем части имущества компании. Важно помнить, что размер доли и прибыли инвестора здесь напрямую зависят от количества приобретенных акций (если их достаточно много, инвестор даже может принимать участие в собрании акционеров и влиять на судьбу компании) и финансового результата компании. Часто инвесторы покупают акции с целью последующей перепродажи по более выгодной цене.

Облигации же являются долговыми ценными бумагами, которые предполагают право владельца на обратную продажу в оговоренный срок и получение заранее установленного дохода – "купонного дохода". Другими словами, компания выпускает облигации на определенную сумму, чтобы привлечь эти деньги, например для развития производства, реализации инвестиционного проекта или рефинансирования текущей задолженности, а инвесторы приобретают выпущенные облигации, получая через какой-то оговоренный срок вложенные средства и доход сверх них. Этот процесс для эмитента (предприятия, выпускающего облигации), по своей экономической сути аналогичен кредитованию, только кредиторов здесь несколько, а доход инвесторов заранее определен и не зависит от прибыли эмитента. Кстати, облигации могут выпускать не только коммерческие предприятия, но и субъекты РФ (облигации субъектов РФ), муниципалитеты(муниципальные облигации) или правительства стран (государственные облигации).

Какой из этих инструментов более рисковый?

Это зависит от конкретной ценной бумаги. Так, нельзя сравнивать облигации, выпущенные субъектом РФ, с акциями малоизвестного акционерного общества, только вышедшего на фондовый рынок. Но нужно понимать, что для получения дохода от приобретенных акций инвестор должен очень серьезно подходить к выбору, постоянно следить за состоянием и работой компании, в которую он инвестировал средства, отслеживать изменения стоимости акций и так далее.

Поэтому облигации можно назвать менее рисковым и более консервативным финансовым инструментом – они предполагают возвращение вложенных средств и обозначенного при выпуске дохода, не так активно изменяются в цене. Доход от покупки облигаций как правило ниже, чем от инвестирования в акции, но для начинающих инвесторов этот инструмент будет более понятен.

Мы считаем, что у людей должна быть возможность использовать понятные инструменты, которые позволяют получить более высокий, чем на банковском вкладе, доход. Облигации – именно такой инструмент, позволяющий распределить свои инвестиции и получать регулярный доход, зафиксированный в решении о выпуске, с приемлемым уровнем риска. Облигации могут заинтересовать граждан, у которых в распоряжении есть сумма денег, которую они не планируют тратить в ближайшее время, и готовы ее инвестировать в инструмент с приемлемой доходностью.

При каких условиях не выплачиваются деньги по облигациям?

Купонный доход по облигациям эмитент может не выплачивать в случае банкротства и ликвидации. Если же компания продолжает работать, она обязана исполнить свои обязательства, вернуть деньги кредиторам и выплатить обозначенный процент "сверху". Это никак не зависит от результатов работы – прибыли или убытков предприятия, например.

Однако для эмитента есть другое преимущество – он, в случае каких-либо финансовых затруднений и согласия владельцев 75% облигаций, может предложить реструктурировать свои обязательства, перенести срок погашения на более поздний. При этом компания находится в более выгодном положении, чем, например, когда нет денег на выплату кредита – в этом случае банк вправе диктовать свои условия, которые придется соблюдать.

Если говорить о частном инвестировании в облигации - сколько можно заработать?

Доходность по облигациям зависит от многих факторов, в т.ч. как от макроэкономических показателей (ключевая ставка, уровень инфляции и т.п.), так и показателей деятельности конкретного эмитента (финансовая нагрузка, выручка, рейтинги, публичность и т.п.).

Частному инвестору обязательно нужно обращать внимание на обещаемую доходность и воспринимать этот показатель достаточно критично: если предлагается доход в несколько десятков процентов – это, скорее всего, говорит не о хорошем положении дел в компании, а наоборот. Поэтому неквалифицированному инвестору лучше начинать с менее рисковых и более надежных, пусть и с меньшим доходом, облигаций.

В идеале доходность по облигациям должна быть выше, чем по депозитам, а для компаний привлечение средств через выпуск облигаций должно быть дешевле, чем через банковский кредит.

А что с налогообложением?

С 1 января 2018 года для граждан купонный доход по российским облигациям, выпущенным с 1 января 2017 года до 31 декабря 2020 года, не будет облагаться подоходным налогом. Этот шаг должен сделать облигации привлекательным инвестиционным инструментом, и мы ожидаем, что количество частных инвесторов в России значительно увеличится.

При этом инвесторам важно помнить, что, в отличие от банковского вклада, средства, вложенные в облигации, не застрахованы государством, поэтому необходимо тщательно изучить и оценить надежность компании, выпускающей облигации, ее кредитную историю и репутацию, уточнить уровень ее кредитного рейтинга, а также проверить надежность компании посредника (брокера или банка),через которую планируете покупать облигации. Кроме этого, необходимо ознакомиться со всеми комиссиями, которые нужно будет уплатить посреднику за открытие и обслуживание счета (так называемую стоимость входа и выхода из ценной бумаги), а также за операции с облигациями (включая комиссию за хранение ценных бумаг).

Можно ли снять деньги досрочно или перепродать?

В целом облигации имеют конечный срок погашения, раньше наступления которого их нельзя продать обратно эмитенту. Этот срок в обязательном порядке должен указываться при заключении договора и может составлять от нескольких месяцев до нескольких лет. Поэтому единственный вариант получить часть денег "досрочно" - это продать часть облигаций на фондовом рынке.

Продажи ОФЗ для населения начались 26 апреля. Общий объем выпуска составил 15 млрд. рублей. Чуть больше чем через месяц этот лимит был исчерпан. Потеснят ли ОФЗ традиционные способы накопления граждан, например, депозиты?

Сегодня порядка 16% средств физических лиц инвестируется в ценные бумаги. Это достаточно низкий показатель. И основная причина, по которой в России пока нельзя говорить о массовом выходе на фондовый рынок частных инвесторов – это слабая информированность населения об этом инструменте. Мы понимаем, что для большинства россиян сегодня практически единственный известный вариант вложения своих средств – это банковский депозит. Но ставки по ним постепенно снижаются, и люди начинают задумываться о новых инструментах.

Но те инвестиционные продукты, которые часто предлагаются гражданам сегодня, вызывают множество вопросов у Банка России. Разобраться в нюансах использования, например, структурных финансовых продуктов или бинарных опционов способен не каждый профессионал, не говоря уже о неквалифицированных инвесторах. В этом случае крайне сложно и принимать решения, позволяющие сохранить свои сбережения. Поэтому мы считаем, что облигации высоконадежных эмитентов – реальная альтернатива банковским депозитам.

Чего не хватает для развития сектора облигаций на сегодняшний момент?

Думаю, сегодня нам не хватает информированности как эмитентов, так и инвесторов. Для первых всегда сложно сделать первый шаг: бытует мнение, что на рынок облигаций стоит выходить, только если предприятию или региону необходимы огромные суммы. Но это стереотип, который мы хотим "сломать", ведь публичный рынок долговых инструментов предполагает объем займа от 3-5 млрд рублей. Займы до 1 млрд рублей также практикуются, но, как правило, это внебиржевые облигации или облигации, размещаемые по закрытой подписке. Количество их на деле пока невелико.

Но сегодня мы видим, что рынок облигаций меняется и становится более гибким, отвечая потребностям участников. Например, недавно впервые сумма облигационного займа одной из российских компаний составила всего 20 миллионов рублей.

Также и с инвесторами – многие просто не знают о существующей возможности вложения средств в облигации, пользуются менее доходными или более рисковыми инструментами. Эту ситуацию тоже нужно постепенно менять, в том числе чисто информационной работой – людям просто нужно рассказать о существующих возможностях.

Как вы считаете с развитием ТОР, свободного порта Владивосток, есть ли смысл создания Владивостокской биржи?

Тот потенциал развития, который сегодня есть у Владивостока, Приморского края и Дальнего Востока в целом, конечно, беспрецедентен. Власти активно включились в работу по развитию региона, в этом заинтересованы и соседи из АТР, поэтому все масштабные проекты, реализуемые здесь, должны дать свои плоды.

Думаю, для тех предприятий, которые создаются в ДФО в рамках ТОР, облигации могут быть интересны. Это именно тот инструмент привлечения средств, который может дать деньги на долгосрочное, перспективное и масштабное развитие. Возникнет ли необходимость в создании Владивостокской биржи по аналогии с Москвой и Санкт-Петербургом, покажет только время.

Что можете сказать об облигациях Приморского края?

Сегодня мы видим, что многие регионы, как и региональный бизнес, закредитованы. Банковские кредиты помогают субъектам восполнить дефицит бюджета, профинансировать конкретные проекты, важные для дальнейшего развития, а также исполнять обязательства по ранее оформленным кредитам. И здесь, опять же, многие не видят альтернативы, хотя она есть. Например, опыт работы с рынком ценных бумаг есть уже у 40 субъектов РФ и 5 муниципалитетов. В ДФО, например, у Республики Саха (Якутия) за 22 года было уже 22 эмиссии облигационных займов.

Думаю, другие дальневосточные регионы, в том числе и Приморский край, тоже должны заинтересоваться этим инструментом, ведь единственное препятствие здесь – все та же недостаточная информированность. Сейчас регионы не понимают, как использовать облигации, но мы стремимся помочь им разобраться в этом вопросе, показать все "плюсы" и "минусы", объяснить механизм. В конечном итоге развитие рынка ценных бумаг, в том числе и за счет выхода на него субъектов РФ, поможет перераспределить ресурсы в экономике и сделать её более сбалансированной.