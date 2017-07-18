Во Владивостоке состоится фестиваль здорового образа жизни и экстремальных видов спорта

Мероприятие получило название "Prim games". В его рамках будут работать несколько секций. На каждой площадке будут представлены показательные выступления. Также, в рамках фестиваля будут проведены соревнования в отдельных секциях, сообщает ЕНВ.

Участники мероприятия могут посетить различные секции, среди которых утреннее занятие по йоге с профессиональным учителем, танцевальная зона, парк для BMX и скейтбордистов, хождение и выполнении разных акробатических трюков на натянутой стропе, зона чирлидинга и другое.

Посещение мероприятия организаторы сделали свободным, однако для участия в фестивале необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте фестиваля.

Данное мероприятие пройдёт во Владивостоке впервые. Среди участников фестиваля будут представители других стран, таких как Китай, Япония и Южная Корея.

В рамках фестиваля также планируется насыщенная концертная программа, в рамках которой состоятся выступления фаер-шоу, молодёжных групп и ди-джеев. В роли специальных гостей фестиваля "Prim games" выступит группа "Кирпичи".