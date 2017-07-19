В России начнется разработка истребителя-перехватчика пятого поколения Sukhoi T-50

Выступая перед журналистами в пятницу, генеральный директор российской авиастроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко, сказал, что в ближайшем будущем начнется разработка российского истребителя-перехватчика пятого поколения Sukhoi T-50, сообщает ЕНВ со ссылкой на Sputniknews.

"В настоящее время мы разрабатываем концепцию дальнего перехватчика, чтобы предложить его нашему главному заказчику – Минобороны России, – прокомментировал ситуацию Илья Тарасенко. – Надеюсь, что в ближайшем будущем мы начнем научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы".

По словам Тарасенко, жизненный цикл предшественника Sukhoi T-50, самолета МиГ-31, завершится через 10 лет, поэтому его следует заменить более сложным военным самолетом.Ранее генерал-полковник главнокомандующий российскими аэрокосмическими войскамиВиктор Бондарев сказал, что научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по Sukhoi T-50начнутся "как можно скорее", предположительно в 2019 году.

МиГ-31 – дальний сверхзвуковой истребитель-перехватчик, предназначенный для использования с воздушными целями, как на больших, так и на низких высотах. Самолет был впервые введен в эксплуатациюв советские годы, в начале 80-х, а его массовое производство продолжалось до 1994 года.

В настоящее время корпорация "МиГ" выполняет контракт на модернизацию существующего флота МиГ-31. Между тем, в прошлом месяце заместитель министра обороны России Юрий Борисов заявил, что работа над T-50 находится на завершающей стадии, а в 2017 году "мы получим 10-ю и 11-ю модели, которые скоро будут проверены". Первые серийные закупки, по его словам, будут осуществлены по госпрограмме вооружения, рассчитанной до 2025 года.

Sukhoi T-50 является истребителем пятого поколения. Это одноместный двухмоторный многоцелевой реактивный истребитель, предназначенный для работы в воздухе и быстрой атаки.

Ранее Борисов отмечал, что стратегический истребительпятого поколения, известный как "Расширенный дальний авиационный комплекс" (PAK DA) или Sukhoi T-50, должен совершить свой первый полет в 2025-2026 годах, и уже через несколько лет войти в массовое производство.