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Южная Корея

18 июля 2017, 00:00
Ssang Yong обновляет Tivoli, чтобы конкурировать с Hyundai и Kia на рынке кроссоверов

Ssang Yong обновляет Tivoli, чтобы конкурировать с Hyundai и Kia на рынке кроссоверов

В Южной Корее обостряется борьба между автогигантами

Ssang Yong Motor Co. анонсировал в минувший понедельник обновленный внедорожник Tivoli. Как поянили в компании это неободимо для того, чтобы конкурировать на ведущих мировых рынках компактных кроссоверов. Ssang Yong Tivoli, оснащенный 1,6-литровым двигателем, вскоре поступит в продажу на внутреннем рынке,сообщает ЕНВ.

Этот шаг направлен на поддержание доминирующей доли компании на быстрорастущем рынке компактных внедорожников. В настоящее время только 10% малолитражных внедорожников, продаваемых в Южной Корее, производится Ssang Yong Motor.

В то же время, по словам представителя компании, в течение всего 2016 года автопроизводитель, специализирующийся на внедорожниках, заявлял о 54-процентной доле в 104 936 компактных внедорожниках, произведенных в республике.

Чтобы победить своих конкурентов и восстановить лидирующие позиции на внутреннем рынке, в SsangYongMotor придумали индивидуальные предложения для покупателей внедорожника Tivoli Armor: "Поскольку заказчикам нужны разные функции, у них будет свой отличительный внедорожник Tivoli Armor. Это поможет Ssang Yong отличить себя от других", - вкратце поянил представитель компании.

Напомним, что Hyundai Motor Co. и Kia Motors Corp., два крупнейших автопроизводителя страны, недавно запустили внедорожник Kona и Stonic Subcompact соответственно, чтобы увеличить долю присутсвияна растущих мировых рынках внедорожников B-сегмента.

Метки: Ssang Yong, Южная Корея

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