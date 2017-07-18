Спортсмен из Приморья получил две золотых медали на Чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ

Приморский спортсмен Иван Штыль получил две золотые медали на двух дистанциях–200 и 500 метров. Чемпионат проходил в болгарском городе Пловдив с 14 по 16 июля. В мероприятии приняли участие около 600 атлетов со всех стран Европы, сообщает ЕНВ.

Обе золотые медали приморец получил, участвуя на дистанциях в каноэ-двойках. Первое золото на этом чемпионате Штыльвзял за прохождение дистанции в 500 метров в паре с Виктором Мелантьевым. Вторая же медаль на этом европейском первенстве досталась Штылю на дистанции в 200 метров. Напарником на этой дистанции выступил Александр Коваленко.

Следует отметить, что в чемпионате российская команда показала себя вполне достойно, заняв третье место в общекомандном зачёте. На первом месте оказалась Венгрия, а на втором – Германия.

Напомним, Иван Штыль является признанным спортсменом в этом виде спорта. Он является заслуженным мастером спорта, бронзовым призером Летней Олимпиады 2012 года. Чемпионат по гребле на байдарках и каноэ этого года стал удачным для спортсмена, поскольку теперь он стал четырнадцатикратным чемпионом Европы.