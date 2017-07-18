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Япония

17 июля 2017, 17:50
Активисты японского города Хиросима вышли на шествие против распространения ядерного оружия

Активисты японского города Хиросима вышли на шествие против распространения ядерного оружия

В параде приняли участие около 30 активистов

В воскресенье люди в городе Хиросима провели шествие, приветствуя принятие юридически обязывающего договора о запрещении ядерного оружия. Данный договор был принят и подписан сторонами 7 июля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке при поддержке 122 стран и территорий.Соединенные Штаты, Россия и другие ядерные державы, а также те, которые находятся в зависимости от ядерного зонтика, такие как Япония и большинство стран НАТО, в переговорах участия не приняли, сообщает ЕНВ.

В параде приняли участие около 30 активистов. Помимо них, в шествии приняли участие родственники тех, кто пострадалпри атомной бомбардировке 1945 года.Участники шествия держали в руках большие бумажные журавлики и плакаты, призывающие к миру без ядерного оружия. Шествие заняло около часа. Люди шли к памятнику в мемориальном парке в Хиросиме.

Японская активистка ТакаэХиронака посетила ООН во время переговоров поданному договору. На шествии, она сказала, что хочет поделиться доброй вестью о договоре и надеется активизировать усилия по ликвидации ядерного оружия.

Метки: Хиросима, Япония

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