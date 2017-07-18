Государственные СМИ КНДР раскритиковали призыв президента Южной Кореи к восстановлению отношений

Президент Южной Кореи Мун Джэин в своей речи в Берлине на прошлой неделе заявил, что встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в любое время и в любом месте, если это даст возможность ослабить напряженность на Корейском полуострове, сообщает ЕНВ.

Критика против заявления южнокорейского президента появилась в комментарии, опубликованном редакцией газеты корейской рабочей партии "Родонг Синмун" в субботу. В тексте северокорейской газеты говорится, что инициатива Мун Джэина "несет конфронтационные намерения, чтобы ослабить своего соседа".

В статье газеты "Родонг Синмун" говорится, что заявления, типа того, которое сделал Мун Джэин, только создают препятствия, а не помогают улучшить отношения между Севером и Югом.

Также было заявлено, что правительство Южной Кореи не достаточно серьёзно относится к межкорейскому диалогу. Официальная северокорейская газета считает, что за кулисами южнокорейское правительство пытается навязать ещё более жесткие санкции и подавить северокорейский народ. Было добавлено, что Сеул должен покаяться за участие в подобных кампаниях.

Напомним, что 1 июля президент Южной Кореи Мун Джэин сделал громкое заявление касаемо отношений с КНДР. Тогда, при визите в США, южнокорейский президент назвал условия, при которых Сеул пойдёт на контакт со своим северным соседом. По словам Мун Джэина, Пхеньян должен либо заморозить свои ядерные разработки, либо отпустить задержанных граждан Соединённых Штатов Америки.

"По всей видимости, для президента Южной Кореи крайне важно сейчас выполнить свои предвыборные обещания и сблизиться с КНДР, - считает ведущий политолог Дальнего Востока Наталья Коломейцева. – Поэтому, глава Республики Корея предлагается все новые сценарии некого компромисса на Корейском полуострове. Очевидно, что новый президент хочет войти в историю своей страны как лидер, сумевший наладить диалог между странами в наиболее напряженный момент, связанный с ядерными и ракетными испытаниями КНДР в непосредственной близости от границ Южной Кореи. Времени у Мун Джэина немного, так как президент в Республике Корея не может переизбираться на новый срок".