Во Владивостоке прошла акция "Чистые деньги"

В одном из торговых центров Владивостока сотрудники полиции и члены общественного совета провели акцию по профилактике фальшивомонетничества "Чистые деньги", сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу Владивостоку.

В ходе мероприятия сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции, следственного управления УМВД России по городу Владивостоку совместно с представителями общественного совета провели с работниками торгового центра и покупателями профилактические беседы, разъяснив алгоритм действий при выявлении поддельных денег.

Полицейские предложили жителям краевого центра самим отличить подделки от настоящих банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей.

Раздав гражданам листовки, содержащие информацию об отличительных признаках поддельных банкнот, организаторы акции также рассказали участникам мероприятия об ответственности за их изготовление, хранение и сбыт.

Как рассказал председатель общественного совета Михаил Жимолдинов, профилактические мероприятия будут проводиться на территории приморской столицы регулярно.