Депутаты предлагают очередные изменения в краевой закон "О статусе депутата ЗСПК"

Комитет по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания предлагает очередные изменения в краевой закон "О статусе депутата Законодательного Собрания Приморского края", сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК.

Как сообщил председатель комитета Дмитрий Новиков, законопроект предусматривает два блока изменений. Первый связан с изменениями федерального законодательства, которые касаются проведения публичных мероприятий.

"Не является секретом, что очень часто под встречи депутатов со своими избирателями маскируют различные митинги и акции протеста, поскольку законодательство в отношении общественных мероприятий достаточно суровое. Поэтому федеральный законодатель меняет федеральный закон в этой части, и мы приводим в соответствие и наши законы", - сказал Дмитрий Новиков.

Законопроект, в частности, предусматривает, что встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях. При этом их проведение не должно повлечь за собой нарушение работы объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств. Уведомление органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органов местного самоуправления о таких встречах не требуется, но депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.

В соответствии с проектом закона, органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для проведения встреч депутатов всех уровней власти с избирателями, а также определяют перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.

Второй блок изменений в краевой закон "О статусе депутата Законодательного Собрания Приморского края" подготовлены по результатам правоприменительной практики, и как отметил Дмитрий Новиков, касаются внутренней дисциплины в краевом парламенте.

Для депутатов Законодательного Собрания, работающих на постоянной основе, и лично не участвующих без уважительных причин в работе краевого парламента, предлагается установить ответственность в виде уменьшения ежемесячного денежного содержания на одну шестую за каждое пропущенное мероприятие.

Обязательными к посещению являются не только заседания Законодательного Собрания, комитетов и комиссий, в состав которых депутат входит, но и иные мероприятия, проводимые в Законодательном Собрании. Речь идет о совещаниях председателя краевого парламента с депутатами, заседаниях совета Законодательного Собрания, учебе депутатов, плановых мероприятиях, а также тех, которые проводятся по решению совета.

Решение о признании причины отсутствия депутата уважительной (неуважительной) будет приниматься комитетом Законодательного Собрания по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания. В числе уважительных причин согласно законопроекту: направление в служебную командировку за пределы Приморского края председателем Законодательного Собрания или по основному месту работы, нахождение в очередном оплачиваемом отпуске по основному месту работы, временная нетрудоспособность, обстоятельства непреодолимой силы или иные обстоятельства, препятствующие работе депутата.

По решению комитета проект закона "О внесении изменений в Закон Приморского края "О статусе депутата Законодательного Собрания Приморского края" будет вынесен на очередное заседание краевого парламента для рассмотрения в первом чтении.

"При принятии даных поправок в закон о статусе депутата ЗСПК мы исходили из того, что все должно называться своими именами, - подчеркивает член комитета по регламенту и депутатской этике регионального Заксобрания Андрей Ищенко. - С 2016 года, после того, как федеральный законодатель ужесточил ответственность депутатов за неисполнение своих обязанностей, все парламентарии ГД РФ обязаны проводить встречи с избирателями, как минимум, раз в полгода и вести прием граждан, как минимум, раз в два месяца. В противном случае, может быть поставлен вопрос о лишении депутатского мандата на федеральном уровне. При этом, федеральный законодатель явно говорил не о проведении демонстраций и митингов, которые, без сомнения, являются важной частью коммуникации представителей власти с избирателями, а об организации встреч, на которых должен обеспечиваться тесный контакт депутата с людьми, живущими на его округе или в его территориальной группе".