Крупнейший фестиваль японской культуры прошёл в Москве в минувшие выходные

Мероприятие было организовано посольством Японии в России при поддержке российских компаний. Празднование состоялось в субботу и воскресенье. Организаторы фестивалясообщают, что за прошедшиедва дня мероприятие привлекло около 93 000 человек, сообщает ЕНВ.

Посетители учили традиционные танцы при помощи японского инструктора. После краткого обучения, гости фестиваля собрались в круг и станцевали под японские мелодии, в том числе, под современную поп-музыку.

Российский инструктор по складыванию традиционной бумаги продемонстрировал, как создать сувениры и кошельки для удачи. Продавец, продающий блинчики в форме рыбы, наполненные сладкой красной фасолью, привлёк длинную очередь клиентов.

Японская культура вызывает интерес у многих жителей России. В стране популярны японские рестораны,многие молодые россияне проявили интерес к Японии благодаря анимации и комиксам.

По данным Центра социальных инноваций "Чёрный куб", в России, в последние годы на национальном рынке увеличивается спрос на японскую кухню и товары из страны Восходящего солнца.