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Общество

17 июля 2017, 13:40
Из-за празднования Дня ВМФ во Владивостоке будет ограничено движение маломерных судов

Из-за празднования Дня ВМФ во Владивостоке будет ограничено движение маломерных судов

Навигация маломерных судов будет ограничена, начиная с этой недели до конца месяца

Согласно сообщениям пресс-службы администрации Приморского края и главного управления МЧС России по краю, 19, 21, 24, 26, 28, 29 и 30 июля морские суда столкнутся с ограничениями на передвижение. Причиной данного ограничения послужат репетиции парада военно-морской техники, проводимые для грядущего празднования дня ВМФ, сообщает ЕНВ.

Ограничения затронут акваторию Амурского Залива, а точнее, район мыса Бурного и Спортивной гавани.  

Отметим, что 28 июля с 07.30 до 17.00 будет проходить генеральная репетиция морского парада. Также, сайт главного управления МЧС России по Приморскому краю сообщает о времени перекрытия водной трассы при проведении парада 30 июля. Во время подготовки и проведения праздника 19, 21, 24, 26, 28, 29 и30 июлядвижение маломерных судов будет ограниченос 07.30 до 17.00.

Приморское отделение МЧС также напоминает об ответственности, которую понесут владельцы маломерных судов при нарушении порядка пребывания на воде во время проведения репетиций и парада ВМС.

Напомним, что День ВМФ до 1980 года отмечался 24 июля. Затем же, время празднования сместилось на последнее воскресенье июля. 

Метки: день ВМФ, МЧС

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