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В мире

17 июля 2017, 13:20
В США считают, что Северная Корея разрабатывает более совершенные баллистические ракеты

В США считают, что Северная Корея разрабатывает более совершенные баллистические ракеты

Американцы ищут способы противостоять этой угрозе с помощью навигационных систем

Северная Корея, вероятно, разрабатывает баллистические ракеты большой дальности с повышенной точностью. Об этом заявила военная разведка США, сообщает ЕНВ.

В докладе Национального управления по авиационной и космической разведке (NASIC) рассказывается о последних событиях в ракетных программах Северной Кореи, России, Ирана и Китая. Говорится, прежде всего, о том, что на позапрошлой неделе Северная Корея испытала межконтинентальную баллистическую ракету.

В докладе под названием "Баллистическая и ракетная угроза" NASIC заявили, что Северная Корея, по-видимому, улучшает свои боевые ракеты с максимальным диапазоном поражения чуть менее 300 километров.

"Иран и Северная Корея, вероятно, будут развиваться в направлении создания Fadj-5 Aero CRBM и KN-SS-X-9 соответственно, - сказано в сообщении. - Если иранцы и северокорейцы используют спутниковые навигационные системы (к примеру, GPS) на своих CRBM, то расстояние пролета этих CRBM может быть уменьшено до десятков метров".

Согласно отчету, в Северной Корее в настоящее время имеется два типа CRBM, называемых Токса и KN-SS-X-9, с максимальным диапазоном 120 км и 190 км соответственно.

"Высокая точность CRBM будет множителем силы, как для иранских, так и для северокорейских артиллерийских сил, предоставляя им точный ударный потенциал в направлении высокоприоритетных целей", - сообщает в докладе.

Также в нем отмечается, что Китай, Северная Корея, Иран, Индия и Пакистан также разрабатывают новые баллистические ракеты средней и большой дальности, многие из которых будут оснащены "нетрадиционными" боеголовками. При этом, как отметили американские специалисты, все эти страны, кроме Ирана, уже испытали ядерное оружие.

4 июля запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-14 стал неожиданностью для мирового сообщества, поскольку Северная Корея долгое время угрожала поражать американские ракеты непосредственно ядерным оружием.

"На военном параде, в апреле 2012 года, Северная Корея представила новую мобильную МБР Hwasong-13, а в октябре 2015 года парад продемонстрировал новую мобильную МБР Hwasong-14. Любая из этих систем может быть экспортирована в другие страны в будущем", - говорится в докладе.

Отметим, что общеизвестно, что Северная Корея уже экспортировала ракеты и ракетные технологии в такие страны, как Иран и Пакистан.

Метки: NASIC, Северная Корея, США

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