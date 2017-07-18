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Китай

17 июля 2017, 13:10
Западные дипломаты осудили Китай за смерть диссидента Лю Сяобо

Западные дипломаты осудили Китай за смерть диссидента Лю Сяобо

Известный правозащитник скончался 13 июля

Власти Китая проигнорировали критику со стороны Соединенных Штатов и некоторых других зарубежных стран по поводу смерти лауреата Нобелевской премии мира Лю Сяобо, сообщает ЕНВ.

Представитель МИД республики сообщил, что Китай уже подал заявление, выражающие "сильное недовольство" Соединенным Штатам и другим странам, делающим "безответственные" заявления о способе борьбы Лю Сяобо с его болезнью.

61-летний ЛюСяобо умер от отказа органов в четверг 13 июля, отбывая длительное наказание в тюрьме за его работы, направленные на мирные политические реформы в Китае. Сторонники диссидента и иностранные лидеры оплакивают его смерть.

Напомним, до этого ему было отказано в разрешении покинуть Китай для лечения терминального рака печени.

По словам известного китайского активиста Ху Цзя, после смерти Лю Сяобо, полиция ввела дополнительные меры безопасности во многих частях страны из-за возможных акций протеста и поместила его сторонниковпод домашний арест.

Ведущие иностранные дипломаты, в том числе, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, теперь активно призывают Пекин освободить вдову ушедшего из жизни лауреата Нобелевской премии Лю Сюя от домашнего ареста и позволить ей покинуть Китай в соответствии с ее пожеланиями.

"Лю Сяобо должен был выбирать свое медицинское лечение, но китайские власти неоднократно отказывали ему, - сказал Джонсон в своем заявлении. – Это было неправильно, и я теперь призываю их снять все ограничения для его вдовы", - добавил британский политик.

Будут ли китайские власти выполнять такие запросы, это другой вопрос. Жена Лю Сяобо была подвергнута домашнему аресту в Пекине без суда после того, как ее мужудостоился Нобелевской премии мира в 2010 году.

В больнице северо-восточного китайского города Шэньян, в которой проходил лечение Лю Сяобо, собщили на пресс-конференции, что Лю Сяобо умер в 5:35 вечера, в окружении своей семьи. "Живите счастливо", - это последние слова Лю, которые он сказал своей жене.

Лю Сяобо стал видной персоной в связи с его участием в демократических протестах на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.Выдающийся критик Коммунистической партии Китая в последний раз был задержан в декабре 2008 года и приговорен через год к 11 годам тюремного заключения за "подстрекательство к подрыву государственной власти", а также за его роль в разработке манифеста, призывающего к мирным демократическим реформам, известному как "Устав 08".

Лю Сяобо был награжден Нобелевской премией мира в 2010 году "за долгую и ненасильственную борьбу за фундаментальные права человека в Китае", находясь за решеткой. 

Несмотря на свою международную репутацию выдающегося интеллектуала, Лю Сяобо был не очень хорошо известен среди обычных китайцев, поскольку Пекин почти полностью фильтровал информацию о нем. 

Ни одна крупная газета в Китае, кроме националистического таблоида "Глобал Таймс", не сообщила о смерти Лю Сяобо в пятницу. "Глобал Таймс", входящая в состав Коммунистической партии, опубликовала редакционную статью, в которой утверждалось, что Лю Сяобо был "жертвой" Запада.

"Они использовали болезнь Лю Сяобо как инструмент для снижения имиджа и демонизации Китая. Они были не очень заинтересованы в продлении жизни Лю. Лю Сяобо жил в эпоху, когда Китай стал свидетелем самого быстрого роста в новейшей истории, но он попытался противостоять китайскому обществу с поддержкой Запада. Это определило трагедию его жизни. Даже если бы он мог жить дольше, он никогда бы не достиг своих политических целей, которые противоречат пути истории", - говорится в редакционной статье.

Метки: Китай, Лю Сяобо

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