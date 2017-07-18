Западные дипломаты осудили Китай за смерть диссидента Лю Сяобо

Власти Китая проигнорировали критику со стороны Соединенных Штатов и некоторых других зарубежных стран по поводу смерти лауреата Нобелевской премии мира Лю Сяобо, сообщает ЕНВ.

Представитель МИД республики сообщил, что Китай уже подал заявление, выражающие "сильное недовольство" Соединенным Штатам и другим странам, делающим "безответственные" заявления о способе борьбы Лю Сяобо с его болезнью.

61-летний ЛюСяобо умер от отказа органов в четверг 13 июля, отбывая длительное наказание в тюрьме за его работы, направленные на мирные политические реформы в Китае. Сторонники диссидента и иностранные лидеры оплакивают его смерть.

Напомним, до этого ему было отказано в разрешении покинуть Китай для лечения терминального рака печени.

По словам известного китайского активиста Ху Цзя, после смерти Лю Сяобо, полиция ввела дополнительные меры безопасности во многих частях страны из-за возможных акций протеста и поместила его сторонниковпод домашний арест.

Ведущие иностранные дипломаты, в том числе, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, теперь активно призывают Пекин освободить вдову ушедшего из жизни лауреата Нобелевской премии Лю Сюя от домашнего ареста и позволить ей покинуть Китай в соответствии с ее пожеланиями.

"Лю Сяобо должен был выбирать свое медицинское лечение, но китайские власти неоднократно отказывали ему, - сказал Джонсон в своем заявлении. – Это было неправильно, и я теперь призываю их снять все ограничения для его вдовы", - добавил британский политик.

Будут ли китайские власти выполнять такие запросы, это другой вопрос. Жена Лю Сяобо была подвергнута домашнему аресту в Пекине без суда после того, как ее мужудостоился Нобелевской премии мира в 2010 году.

В больнице северо-восточного китайского города Шэньян, в которой проходил лечение Лю Сяобо, собщили на пресс-конференции, что Лю Сяобо умер в 5:35 вечера, в окружении своей семьи. "Живите счастливо", - это последние слова Лю, которые он сказал своей жене.

Лю Сяобо стал видной персоной в связи с его участием в демократических протестах на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.Выдающийся критик Коммунистической партии Китая в последний раз был задержан в декабре 2008 года и приговорен через год к 11 годам тюремного заключения за "подстрекательство к подрыву государственной власти", а также за его роль в разработке манифеста, призывающего к мирным демократическим реформам, известному как "Устав 08".

Лю Сяобо был награжден Нобелевской премией мира в 2010 году "за долгую и ненасильственную борьбу за фундаментальные права человека в Китае", находясь за решеткой.

Несмотря на свою международную репутацию выдающегося интеллектуала, Лю Сяобо был не очень хорошо известен среди обычных китайцев, поскольку Пекин почти полностью фильтровал информацию о нем.

Ни одна крупная газета в Китае, кроме националистического таблоида "Глобал Таймс", не сообщила о смерти Лю Сяобо в пятницу. "Глобал Таймс", входящая в состав Коммунистической партии, опубликовала редакционную статью, в которой утверждалось, что Лю Сяобо был "жертвой" Запада.

"Они использовали болезнь Лю Сяобо как инструмент для снижения имиджа и демонизации Китая. Они были не очень заинтересованы в продлении жизни Лю. Лю Сяобо жил в эпоху, когда Китай стал свидетелем самого быстрого роста в новейшей истории, но он попытался противостоять китайскому обществу с поддержкой Запада. Это определило трагедию его жизни. Даже если бы он мог жить дольше, он никогда бы не достиг своих политических целей, которые противоречат пути истории", - говорится в редакционной статье.