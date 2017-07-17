Совместные российско-китайские морские учения пройдут в Балтийске

24-28 июля начнется активная фаза совместных российско-китайских учений "Морское взаимодействие-2017". Как сообщает Минобороны, учения пройдут в два этапа с середины июля до середины сентября в акватории Балтийского, Охотского и Японского морей, сообщает ЕНВ.

18 июня отряд кораблей ВМС КНР покинул акваторию морского порта Санья и двинулся в сторону Санкт-Петербурга и Калининграда. В составе подразделения эсминец "Чанша", фрегат УРО "Юньчэн", судно обеспечения "Ломаху".

Оборонными ведомствами Китая и России были поставлены рад задач, которые должны быть реализованы в течение "Морского взаимодействия". В частности учения направлены на развитие и укрепление военного взаимодействия двух стран, укрепления военно-морских сил государств и отработки противовоздушной, противокорабельной и прочих видов обороны морских суден.

Совместные учения "Морское взаимодействие" проводятся с 2012 года. В прошлом году совместные маневры проводились с 12 по 19 сентября в акватории Южно-Китайского моря.