В акватории Амурского залива завершается установка рейдового оборудования

Киллекторное судно "КИЛ-498" завершает установку рейдового оборудования для формирования парадного строя кораблей в акватории Амурского залива во Владивостоке, сообщает ЕНВ.

В акватории Амурского залива завершается установка бочек (специальных швартовых устройств) к которым будут пришвартованы корабли Тихоокеанского флота. Формирование парадного строя кораблей начнётся после 24 июля.

В торжественных мероприятиях посвященных празднованию Дня ВМФ в акватории Амурского залива примут участие около 40 кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения флота. Из них в парадный строй будут выстроены 12 кораблей Тихоокеанского флота. В их числе флагман флота гвардейский ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", эскадренный миноносец "Быстрый", большой десантный корабль "Николай Вилков", малый противолодочный корабль "Усть-Илимск", судно связи "Карелия", госпитальное судно "Иртыш", спасательное судно "Алагез", ракетный катер "Р-79", базовый тральщик 2БТ-100", подводная лодка "Комсомольск на Амуре" и пограничный сторожевой корабль "Сапфир".