За незаконное производство и оборот алкоголя увеличат штрафы

В России увеличат штрафы за незаконное производство и оборот алкоголя. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы приняли в третьем окончательном чтении на пленарном заседании нижней палаты парламента, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

Проблема незаконного производства алкоголя находится в поле зрения законодателей. Авторами законопроекта об усилении уголовной ответственности за незаконное производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции стали сенаторы и депутаты Госдумы.

Документ предполагает увеличение штрафа с 300 тысяч рублей до 2 - 3 миллионов рублей или лишение свободы на срок до трёх лет за продажу такой продукции без лицензии.

Напомним, что в силу уже вступили поправки в Налоговый кодекс, которые повышают требования к уплате акцизов на алкоголь, благодаря чему федеральный бюджет уже получил дополнительные 56 миллиардов рублей.