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Общество

14 июля 2017, 20:10
За незаконное производство и оборот алкоголя увеличат штрафы

За незаконное производство и оборот алкоголя увеличат штрафы

Штраф увеличат до 3 миллионов рублей или лишение свободы до 3 лет

В России увеличат штрафы за незаконное производство и оборот алкоголя. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы приняли в третьем окончательном чтении на пленарном заседании нижней палаты парламента, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

Проблема незаконного производства алкоголя находится в поле зрения законодателей. Авторами законопроекта об усилении уголовной ответственности за незаконное производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции стали сенаторы и депутаты Госдумы.

Документ предполагает увеличение штрафа с 300 тысяч рублей до 2 - 3 миллионов рублей или лишение свободы на срок до трёх лет за продажу такой продукции без лицензии.

Напомним, что в силу уже вступили поправки в Налоговый кодекс, которые повышают требования к уплате акцизов на алкоголь, благодаря чему федеральный бюджет уже получил дополнительные 56 миллиардов рублей.

Метки: алкоголь, Госдума

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