Во Владивостоке открылось первое в России сервисное подразделение концерна Kawasaki

14 июля во Владивостоке открылось первое сервисное подразделение концерна Kawasaki в России – ООО "Кавасаки Газ Турбин Сервис РУС". Новая компания займется техническим обслуживанием газотурбинных установок (ГТУ) мини-ТЭЦ АО "ДВЭУК", расположенных на о. Русский, сообщает ЕНВ.

В ходе церемонии открытия состоялось подписание договора № 1 между АО "ДВЭУК" и ООО "Кавасаки Газ Турбин Сервис РУС" на поставку деталей для ГТУ Kawasaki, которые используются в качестве основного генерирующего оборудования на мини-ТЭЦ о. Русский. Японские ГТУ были выбраны при проектировании станций, как наиболее эффективные среди мировых аналогов и вместе с тем отвечающие высоким требованиям надежности, экономичности и безопасности.

Kawasaki Heavy Industries, Ltd. – один из крупнейших в мире промышленных концернов, который производит широкий спектр технологичных товаров в сфере наземного, морского и воздушного транспорта, разрабатывает и поставляет продукцию для аэрокосмической и энергетической отраслей, занимается роботостроением и др.

"Во Владивостоке находится одна из главных площадок российско-японского сотрудничества в сфере энергетики – это проект по созданию уникальной энергетической системы острова Русский с использованием передовых японских технологий, – сказал в своем выступлении генеральный директор АО "ДВЭУК" Дмитрий Селютин. – Для японских партнеров это был первый подобный проект, реализованный на территории Российской Федерации. Я рад подчеркнуть, что совместная работа ДВЭУК и Kawasaki стала знаковым примером сотрудничества современного этапа деловых отношений между Россией и Японией".

Он напомнил, что мини-ТЭЦ с 2012 года обеспечивают надежное энергоснабжение кампуса Дальневосточного федерального университета, Научно-образовательного комплекса "Приморский океанариум", социальных и коммунальных объектов острова Русский. Также АО "ДВЭУК" отвечает за энергообеспечение мероприятий Восточного экономического форума.

"Уверен, мероприятие, которое мы сегодня проводим, закрепит тесные связи между нашими компаниями, а предстоящая масштабная работа будет только способствовать развитию японо-российских отношений в энергетической сфере", – сообщил генеральный директор ООО "Кавасаки Газ Турбин Сервис РУС" Томоки Сиокава по итогам подписания договора.

Генеральный консул Японии во Владивостоке Тацухико Касаи отметил высокий уровень деловых отношений между компаниями, что не только способствует укреплению дружеских связей между странами, но и соотносится с планом сотрудничества, который Премьер-министр Японии Синдзо Абэ ранее представил Президенту России Владимиру Путину.