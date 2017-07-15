Сахалинские власти для увеличения турпотока на Курилы просубсидируют авиабилеты

Правительство Сахалинской области выделило 12,8 млн. рублей на субсидирование авиабилетов из Южно-Сахалинска на Курилы и обратно, что позволит удешевить их в два раза. Об этом рассказала журналистам исполняющая обязанности руководителя областного агентства по туризму Наталья Иванова, сообщает ЕНВ со ссылкой на ИНТЕРФАКС – ДАЛЬНИЙ ВОСТОК.

Трёхстороннее соглашение по этому поводу в четверг подписали областное агентство по туризму, авиакомпания "Аврора", осуществляющая данные внутрирегиональные перевозки, и представители трех крупных туркомпаний региона.

"Согласно соглашению, билеты для туристов, путешествующих в составе туристической группы численностью не менее 5 человек с Сахалина на Курилы и обратно, станут дешевле в два раза и составят 15-16 тыс. рублей в оба конца на одного человека вместо сегодняшних 30-32 тыс. рублей", - сообщила Наталья Иванова.

Руководитель агентства по туризму пояснила, что туркомпании будут покупать билеты у "Авроры" по специальному тарифу – 26 тыс. рублей в оба конца на одного туриста, позже за счет средств облбюджета турфирме возместят 11 тыс. рублей за каждый билет.

Наталья Иванова рассказала, что такое решение областная власть приняла в связи с резким спадом в текущем году турпотока на острова после изменения в 2016 году порядка субсидирования авиаперевозок из Южно-Сахалинска на Курилы. Тогда льготные, субсидируемые из облбюджета авиабилеты оставили только для жителей Сахалинской области, для всех остальных льготы были отменены и билеты для них резко подорожали.

"Курилы никогда не были дешёвыми, но спрос на это направление у туристов всегда стабильно рос, за исключением текущего года. Мы прикладываем большие усилия, чтобы раскрутить это направление. Курилы - это исключительная территория", - отметила Иванова. По ее словам, курильские предприниматели жалуются на простой и понесенные ими убытки из-за снижения в нынешнем году количества туристов.

По данным представителей туркомпаний, участвовавших в подписании соглашения, они готовы предложить туристам несколько турпакетов на любое время года: пешие или автомобильные походы, морская рыбалка, гастрономический тур, восхождение на вулканы, посещение горячих термальных источников и многое другое.