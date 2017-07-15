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Фоторепортажи

14 июля 2017, 12:10
Первый мёд созрел на "дальневосточных гектарах" в Приморье
Первый мёд созрел на "дальневосточных гектарах" в Приморье
Первый мёд созрел на "дальневосточных гектарах" в Приморье
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Первый мёд созрел на "дальневосточных гектарах" в Приморье

Произошло это в селе Бровничи Партизанского муниципального района

Получатель "дальневосточного гектара" из Приморья создал пасеку и собирает первый урожай. Петр Игумнов подыскивал участок задолго до принятия закона о "гектаре". Ближе к пенсии хотелось тихой спокойной жизни вдали от городской суеты и собственное дело. По словам приморца, новаторский закон сделал эту мечту вполне реальной, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития России.

Село Бровничи в Партизанском районе Приморья семья Петра Игумнова выбрала после новостного сюжета о годовщине населенного пункта, в котором глава поселения призывал гектарщиков выбирать здесь земли и расширять село. Игумновы так и поступили – взяли  10 гектаров возле старого совхоза и решили возродить пчелиное дело в этом районе.

"Деревня Бровничи чистенькая, аккуратная, видно, что глава хозяйственный, за селом следит и с обустройством помогает. Партизанский район недаром называют золотой долиной Приморья, климат здесь прекрасный, земля плодородная – идеальное место для сельского хозяйства, особенно для пчеловодства. Недаром в советское время здесь был большой пчелосовхоз, есть у нас мечта возродить его. Пасека – самые "короткие" деньги в сельском хозяйстве, спрос на хороший мед большой, решили с братом освоить эту науку", - отметил получатель "дальневосточных гектаров" Петр Игумнов.

К делу братья Игумновы подошли со всей серьезностью – изучили его и в теории, и на практике. В будни семья работает в городе, на выходных – на своих гектарах. На участке поставили две бытовки, закупили спецодежду и оборудование, по весне землю вспахали, засадили медоносной фацелией, купили 20 ульев и вот уже через неделю созреет первый мёд. Петр с удовольствием рассказывает о тонкостях нового ремесла.

"Качественный мед созреть должен. Пока пчелы не запечатают, качать нельзя, нужно терпение, чтобы получить хороший продукт. Сейчас медосбор липы пошел, скоро начнем качать первый мед. Затем цветочный будет, траву посадили по принципу "зеленого конвейера", грядки цвести по очереди будут, до самого сентября, так что свежий мед у нас будет достаточно долго. А первый урожай раскуплен заранее", - поделился он.

Дальше Игумновы собираются строиться, главный вопрос сейчас – провести электричество к участку. У них уже появились соседи – знакомые семьи взяли рядом еще 7 гектаров. Параллельно Петр занялся еще одним бизнесом, строит верми-ферму, на ее продукцию тоже хороший спрос. В планах также развитие экотуризма – строительство базы отдыха на берегу реки Тигровая и еще ряд задумок. Главное, что его вдохновляет – это возможность заниматься любимым делом на своей земле.

Напомним, с 1 февраля 2017 года получить свой "дальневосточный гектар" может каждый гражданин нашей страны. По последним данным, за весь период реализации программы поступило свыше 96 тысяч заявок на "дальневосточные гектары". Отдано в пользование более 24 тысяч участков. Как отметил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, ожидается, что до конца этого года будет подано до 150 тысяч заявок. В пользование будет передано как минимум 50 тысяч участков.

Метки: дальневосточный гектар, мед

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