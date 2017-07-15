Бывший президент Бразилии признан виновным в получении взяток

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва был признан виновным в получении взяток и приговорен почти к 10-летнему тюремному сроку, сообщает ЕНВ со ссылкой на NHK World Russian.



В прошлом году ему были предъявлены обвинения в получении во время пребывания на посту президента взяток-откатов суммой приблизительно 1 миллион долларов от одной крупной строительной компании за помощь в получении крупных контрактов.



В среду федеральный суд постановил, что Лула да Силва получил взятки величиной около 700 тысяч долларов, включая расходы на ремонт одной виллы.



Суд приговорил бывшего президента к 9 годам и 6 месяцам тюремного заключения, заключив, что Лула да Силва со всей очевидностью воспользовался своими полномочиями для личного обогащения. Защита заявила о намерении подать апелляцию по поводу этого судебного решения. Адвокаты настаивают на отсутствии свидетельств в поддержку обвинения.