Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

В мире

14 июля 2017, 11:50
Бывший президент Бразилии признан виновным в получении взяток

Бывший президент Бразилии признан виновным в получении взяток

Лула да Силва возглавлял левое правительство на протяжении восьми лет до 2011 года

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва был признан виновным в получении взяток и приговорен почти к 10-летнему тюремному сроку, сообщает ЕНВ со ссылкой на NHK World Russian.

В прошлом году ему были предъявлены обвинения в получении во время пребывания на посту президента взяток-откатов суммой приблизительно 1 миллион долларов от одной крупной строительной компании за помощь в получении крупных контрактов.

В среду федеральный суд постановил, что Лула да Силва получил взятки величиной около 700 тысяч долларов, включая расходы на ремонт одной виллы.

Суд приговорил бывшего президента к 9 годам и 6 месяцам тюремного заключения, заключив, что Лула да Силва со всей очевидностью воспользовался своими полномочиями для личного обогащения. Защита заявила о намерении подать апелляцию по поводу этого судебного решения. Адвокаты настаивают на отсутствии свидетельств в поддержку обвинения.

Метки: Бразилия, взятки

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Столицы Олимпиад 2024 и 2028 годов будут выбраны одновременно в сентябреСтолицы Олимпиад 2024 и 2028 годов будут выбраны одновременно в сентябре
12 июля 2017, 14:00
Ближайшие летние Олимпийские игры пройдут в 2020 году в Токио
Япония впервые проведет саммит G20 в 2019 годуЯпония впервые проведет саммит G20 в 2019 году
11 июля 2017, 17:30
Это решение было принято на минувшем саммите "двадцатки" в немецком Гамбурге
Япония, США и Индия приступили к совместным военно-морским учениямЯпония, США и Индия приступили к совместным военно-морским учениям
11 июля 2017, 17:20
Целью совместных учений является сдерживание морской деятельности Китая.

Последние новости

Приморской прокуратурой подведены итоги состояния преступности за первое полугодие 2017 годаПриморской прокуратурой подведены итоги состояния преступности за первое полугодие 2017 года
вчера, 22:10
Уровень преступности в крае, по-прежнему, является самым высоким и составляет 957,8 преступлений на 100 тыс. населения
За незаконное производство и оборот алкоголя увеличат штрафыЗа незаконное производство и оборот алкоголя увеличат штрафы
вчера, 20:10
Штраф увеличат до 3 миллионов рублей или лишение свободы до 3 лет
Во Владивостоке открылось первое в России сервисное подразделение концерна KawasakiВо Владивостоке открылось первое в России сервисное подразделение концерна Kawasaki
вчера, 19:50
Компания займется техническим обслуживанием газотурбинных установок на мини-ТЭЦ о. Русский

От первого лица

Кристина Разуваева: SMM-специалисту необходимо понимать, с чем и кем он работает
19.06.2017 13:30
Кристина Разуваева: SMM-специалисту необходимо понимать, с чем и кем он работает
13.06.2017 11:10
Андрей Коркунов: Мы вышли из проектов по всей России и сосредоточились на работе в Приморье
15.05.2017 09:00
Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске

Самые популярные

Горячие обсуждения

03.07.2017 12:10
Исследование: Доходы первых должностных лиц различных уровней власти в субъектах ДВФО 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+